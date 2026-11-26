El concierto de Nacho Vegas en Ciudad de México se realizará este jueves 26 de noviembre de 2026 en el Teatro Metropólitan, como parte de su gira.
La presentación está programada para comenzar a las 20:30 horas, con canciones de su más reciente producción.
El espectáculo reunirá temas del álbum Vidas semipreciosas y algunas composiciones conocidas de su trayectoria, en un encuentro musical que contará con Tulsa como acto abridor.
Setlist de Nacho Vegas para su concierto en el Teatro Metropólitan
Aunque el setlist del concierto no está confirmado, las fechas recientes de la gira de Nacho Vegas permiten anticipar algunas canciones:
- Alivio
- Nuevos planes, idénticas estrategias
- Crujidos
- Fíu
- Deslenguarte
- Piedras semipreciosas
- Los asombros
- Cómo hacer crac
- Ciudad Vampira
- Morir o matar
- La gran broma final
- Mi pequeña bestia
- El hombre que casi conoció a Michi Panero
- Ser árbol
- La pena o la nada
- Tiempos de lobos
- Les ales
- Seis pardales
El repertorio combina canciones de Vidas semipreciosas con composiciones de distintas etapas musicales de Nacho Vegas. Sin embargo, el orden y la selección pueden cambiar durante la presentación.
Telonero e invitados especiales de Nacho Vegas en el Teatro Metropólitan
La cantautora española Tulsa, proyecto musical de Miren Iza, está confirmada como acto abridor e invitada especial para el espectáculo de Nacho Vegas.
Iza, nominada al Latin Grammy, participó en la conferencia de prensa previa al concierto, realizada en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.
Durante el encuentro, la artista adelantó que prepara el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, aunque no se proporcionaron más detalles sobre su estreno.