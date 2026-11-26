El concierto de Nacho Vegas en Ciudad de México se realizará este jueves 26 de noviembre de 2026 en el Teatro Metropólitan, como parte de su gira.

La presentación está programada para comenzar a las 20:30 horas, con canciones de su más reciente producción.

El espectáculo reunirá temas del álbum Vidas semipreciosas y algunas composiciones conocidas de su trayectoria, en un encuentro musical que contará con Tulsa como acto abridor.

Setlist de Nacho Vegas para su concierto en el Teatro Metropólitan

Aunque el setlist del concierto no está confirmado, las fechas recientes de la gira de Nacho Vegas permiten anticipar algunas canciones:

Alivio

Nuevos planes, idénticas estrategias

Crujidos

Fíu

Deslenguarte

Piedras semipreciosas

Los asombros

Cómo hacer crac

Ciudad Vampira

Morir o matar

La gran broma final

Mi pequeña bestia

El hombre que casi conoció a Michi Panero

Ser árbol

La pena o la nada

Tiempos de lobos

Les ales

Seis pardales

Nacho Vegas regresa a México (Nacho Vegas / Facebook)

El repertorio combina canciones de Vidas semipreciosas con composiciones de distintas etapas musicales de Nacho Vegas. Sin embargo, el orden y la selección pueden cambiar durante la presentación.

Telonero e invitados especiales de Nacho Vegas en el Teatro Metropólitan

La cantautora española Tulsa, proyecto musical de Miren Iza, está confirmada como acto abridor e invitada especial para el espectáculo de Nacho Vegas.

Iza, nominada al Latin Grammy, participó en la conferencia de prensa previa al concierto, realizada en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Durante el encuentro, la artista adelantó que prepara el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, aunque no se proporcionaron más detalles sobre su estreno.