El 26 de noviembre tendremos el concierto de Beto Cuevas en La Maraka, como parte de los eventos musicales de este fin de año 2026.

Así que si vas a ir al concierto de Beto Cuevas en La Maraka, aquí te daremos toda la información al respecto, incluido el setlist y el telonero.

Setlist del concierto de Beto Cuevas en La Maraka

De momento no se ha confirmado el setlist del concierto de Beto Cuevas en La Maraka, aunque interpretará varios de sus temas más conocidos en solitario y con La Ley.

Este es un posible repertorio del show de Beto Cuevas en La Maraka:

La mitad

Día cero

Vuelvo

Paraíso

Intenta amar

Hombre

Animal

Aquí

Cielo market

Prisioneros de la piel

Fuera de mí

Todo es perfecto

Krazyworld

Háblame

Al final

Mentira

Tejedores de ilusión

Delirando

El duelo

The Corridor

Más allá

Beto Cuevas (@iambetocuevas / Instagram)

Telonero del concierto de Beto Cuevas en La Maraka

Hasta el día de hoy, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Beto Cuevas en La Maraka, así que es poco probable que tengamos a un artista o grupo invitado que abra las actividades.

Si bien no se descarta que haya alguna que otra sorpresa, esta sería dentro de la interpretación del mismo setlist del cantante, no antes como se esperaría del mismo.