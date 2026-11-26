La cantante mexicana Sasha Sokol expresó públicamente su solidaridad con la escritora Ximena Santaolalla, quien denunció haber sufrido abuso sexual infantil por parte de su expadrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez.

A través de un mensaje de apoyo, Sokol aplaudió la valentía de Ximena Santaolalla al romper el silencio y exigió que las consecuencias y la vergüenza recaigan sobre los agresores.

“La verdad incómoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad. Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena. Que tu voz te cobije y te libere. Que tu historia te pertenezca. Y como bien dices: ‘Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando’” Sasha Sokol

Este pronunciamiento se produce mientras la propia cantante enfrenta su propia batalla legal contra el productor Luis de Llano por hechos similares ocurridos en su juventud.

Sasha Sokol se solidariza con Ximena Santaolalla tras denunciar abuso sexual

Sasha Sokol envió un mensaje de solidaridad y respaldo a Ximena Santaolalla tras la denuncia de abuso sexual infantil que la escritora hizo contra su expadrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez.

Sasha Sokol se solidariza con Ximena Santaolalla (@sashasokolova / Instagram )

En su publicación, Sasha Sokol resaltó que hablar abiertamente sobre las agresiones sufridas en la infancia rompe la complicidad del silencio. Sostiene que callar solo beneficia a los agresores y permite que sigan en la sombra.

Sasha Sokol reconoció el coraje de Ximena al poner su sanación personal como prioridad. Con la frase “que tu historia te pertenezca”, enfatiza la importancia de que las víctimas recuperen el control de sus narrativas.

Al retomar las palabras de la propia escritora, Sokol recalca que la culpa, la estigmatización y las consecuencias legales y sociales deben recaer exclusivamente sobre los victimarios y no sobre quienes padecieron la violencia.

El mensaje de Sasha Sokol a Ximena Santaolalla cobra relevancia en el debate público

El apoyo cobra especial relevancia debido a la propia batalla legal de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano por abuso durante su adolescencia, proceso con el cual logró sentar precedentes judiciales.

Sasha Sokol emprendió un litigio contra el productor Luis de Llano por las agresiones sufridas durante su adolescencia.

La resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la condena a su favor y sentó un precedente trascendental: la imprescriptibilidad de las acciones civiles para reclamar la reparación del daño por abuso sexual infantil en México.

Gracias a este fallo, otras víctimas pueden exigir justicia y verdad sin importar cuántos años hayan transcurrido desde las agresiones.

El pronunciamiento de la cantante se emitió mientras ella misma mantiene una demanda activa contra su agresor para garantizar el cumplimiento estricto de las medidas impuestas por la autoridad judicial.

Sasha Sokol (Agencia México)

Recientemente, los juzgados impusieron órdenes de arresto contra Luis de Llano tras rechazar las disculpas públicas que intentó ofrecer sin apegarse a los parámetros legales, lo que evidencia la vigencia y firmeza de su causa.

La postura de Sokol conecta dos casos que señalan abiertamente a hombres prominentes de la industria de los medios y el entretenimiento: Luis de Llano en la televisión y Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro.

Este respaldo conjunto refuerza la consigna de que la carga de la vergüenza, el rechazo y las consecuencias legales debe recaer sobre los victimarios y no sobre las víctimas.