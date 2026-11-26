Te contamos a qué hora termina Beéle en el Estadio Fray Nano para su concierto de hoy 26 de noviembre.

El Borondo: Detone y Abandone Tour 2026 del cantante Beéle hace escala en la Ciudad de México para un show en vivo imperdible.

Horario del concierto de Beéle en el Estadio Fray Nano

Así quedó el horario para Beéle en el Estadio Fray Nano este jueves 26 de noviembre:

Apertura de puertas: 7:00 p.m.

Telonero: 7:30 p.m.

Inicio de concierto: 9:00 p.m.

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 p.m.

Beéle (Beele Music / Facebook)

El artista invitado para la presentación de Beéle será Gael Valenzuela, conocido por sus corridos tumbados y colaboraciones con cantantes como Junior H.

A lo largo de su concierto, Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, cantará sus mejores canciones para hacer vibrar el escenario del Estadio Fray Nano.

Ruta para llegar al Estadio Fray Nano

La mejor ruta para llegar al Estadio Fray Nano en transporte público es bajarse en la estación Mixhiuca o Velódromo de la Línea 9 de Metro CDMX.

Al bajar del Metro hay que caminar al recinto por unos minutos hasta arribar al inmueble.

Considera que el Estadio Fray Nano no tiene estacionamiento propio.

La dirección del Estadio Fray Nano es Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.