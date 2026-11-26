La cantante y líder de Paramore, Hayley Williams llega en concierto solitario al Auditorio Nacional de la CDMX este 26 de noviembre.
Así que prepararse que ya les tenemos los detalles completos con el setlist y telonero para el concierto de Hayley Williams en Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Telonero: Annie DiRusso
- Hora del concierto: 7:00 en punto de la noche
- Setlist de canciones: Aproximadamente 27 temas en vivo
- Duración Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8 de la noche
Posible setlist para Hayley Williams en Auditorio Nacional del 26 de noviembre
Hayley Williams trae al Auditorio Nacional su show como solista este 26 de noviembre, con sus mejores temas, pero también de Paramore.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Hayley Williams en Auditorio Nacional sean los siguientes:
- Just a Lover
- Over Yet
- Simmer
- Creepin’
- Ice in My OJ
- Kill Me
- Mirtazapine Advertisement
- Hard
- My Friend
- Leave It Alone
- Roses/Lotus/Violet/Iris
- True Believer
- Cinnamon
- Dead Horse
- Pure Love
- Crystal Clear
- Ego Death at a Bachelorette Party
- Mirtazapine Advertisement
- Glum
- Disappearing Man
- Dream Girl in Shibuya
- Zissou
- Good Ol’ Days
- Just a Lover
- Mirtazapine
- Showbiz
- Parachute