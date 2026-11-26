Se ha dado a conocer la muerte a los 87 años de Veruschka, icónica supermodelo alemana considerada “la mujer más bella del mundo” durante la década de los sesenta.

La muerte de Veruschka ocurrió el martes 24 de noviembre de 2026 en su casa de Berlín, Alemania rodeada de su familia más cercana y amigos; la causa no se reveló.

Veruschka será recordada por ser una de las primeras supermodelos de la historia que tuvo presencia en las décadas de los 60 y 70.

Muere Veruschka, icónica supermodelo alemana, a los 87 años (Archivo Especial )

Veruschka, icónica supermodelo alemana de los 60 y 70

Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort, mejor conocida como Veruschka nació el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, Prusia Oriental, territorio que actualmente pertenece a Kaliningrado, Rusia, sin embargo, se crió en Alemania.

Antes de ser modelo, Veruschka vivió en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial en una familia aristocrática alemana y su infancia estuvo marcada por la epoca.

Pues su padre, Heinrich von Lehndorff-Steinort, fue ejecutado tras participar en la resistencia contra Adolf Hitler, pues estuvo involucrado en el atentado del 20 de julio de 1944, cuyo objetivo era asesinar al dictador alemán.

Tras el fracaso del plan, el padre de Veruschka fue arrestado y ejecutado, mientras ella junto a su madre y hermanas fueron detenidas y separadas hasta el término de la guerra.

Muere Veruschka, icónica supermodelo alemana, a los 87 años (Archivo Especial )

Ya para 1959, Veruschka fue descubierta cuando tenía 20 años, en Florencia, Italia, mientras estudiaba arte por el fotógrafo italiano Ugo Mulas.

Tras esto, la vida de Veruschka cambió por completo, siendo una de las primeras supermodelos de la historia, la cual trabajó con los mejores fotógrafos como David Bailey, Irving Penn, Steven Meisel, Francesco Scavullo y Peter Beard.

Mientras que en la alta costura, Veruschka fue modelo en grandes casas de moda como YSL, Helmut Lang y Paco Rabanne.

Asimismo, Veruschka, icónica supermodelo alemana de los 60 y 70 apareció en 13 portadas de la revista Vogue estadounidense.

Además del modelaje, Veruschka tuvo su paso por el cine, en películas como “Blow-Up” de 1966, “Casino Royale” de 2006, en “The Bride” de 1985 y “Salome” de 1970.