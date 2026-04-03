Este 3 y 4 de abril, el cantante mexicano Alejandro Fernández llega en concierto doble al Palenque de Texcoco.

Y para que no te pierdas de ningún momento les dejamos a continuación todos los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos de Alejandro Fernández en Palenque de Texcoco:

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de 11:00 de la noche

Alejandro Fernández (alexoficial / Instagram @alexoficial)

La música ranchera de Alejandro Fernández llega al Palenque de Texcoco

Los grandes éxitos de Alejandro Fernández llegan al Palenque de Texcoco este 3 y 4 de abril en concierto.

Conciertos de Alejandro Fernández en el Palenque de Texcoco de los cuales son los actos más esperados en la tradición de la Feria del Caballo 2026.

Recuerda que el Palenque Texcoco es el recinto ubicado en Manzana número 024, en Texcoco de Santa María Tulantongo, en el Estado de México.

La sencilla forma para llegar es tomar Calzada Ignacio Zaragoza y después la Carretera México-Texcoco para ubicar el recinto.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe de los conciertos de Alejandro Fernández en el Palenque Texcoco.