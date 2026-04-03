Este 3 y 4 de abril, el cantante mexicano Alejandro Fernández llega en concierto doble al Palenque de Texcoco.
Y para que no te pierdas de ningún momento les dejamos a continuación todos los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos de Alejandro Fernández en Palenque de Texcoco:
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de 11:00 de la noche
La música ranchera de Alejandro Fernández llega al Palenque de Texcoco
Los grandes éxitos de Alejandro Fernández llegan al Palenque de Texcoco este 3 y 4 de abril en concierto.
Conciertos de Alejandro Fernández en el Palenque de Texcoco de los cuales son los actos más esperados en la tradición de la Feria del Caballo 2026.
Recuerda que el Palenque Texcoco es el recinto ubicado en Manzana número 024, en Texcoco de Santa María Tulantongo, en el Estado de México.
La sencilla forma para llegar es tomar Calzada Ignacio Zaragoza y después la Carretera México-Texcoco para ubicar el recinto.
Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe de los conciertos de Alejandro Fernández en el Palenque Texcoco.