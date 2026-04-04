La banda mexicana de rock División Minúscula llegará a la Feria del Caballo de Texcoco en concierto este sábado 4 de abril.
Por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist, telonero y demás para que disfruten de División Minúscula en la Feria del Caballo de Texcoco:
- Hora del concierto: 8:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas
- Duración: Se estima 2 horas de música en vivo
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posibles setlist de División Minúscula en la Feria del Caballo de Texcoco
La Feria del Caballo de Texcoco también tendrá rock en su cartelera de conciertos con División Minúscula este 4 de abril.
Concierto de División Minúscula del cual se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el show de la Feria del Caballo de Texcoco sean los siguientes:
- Escombros
- Veneno es antídoto (S.O.S.)
- Un beso al aire y un tiro al pecho
- Humanos como tú
- Beso a la medida
- Televidente
- Diamantina
- Tan fuerte, tan frágil...
- Frenesí
- Control
- Cada martes
- Extrañando casa
- Laberintos
- Astro (Y que el mundo espere)
- Sognare
- Las luces de esta ciudad
- Sismo
- Préstame tu piel
- Me tomé una pastilla...
- Cursi
- Voces