La banda mexicana de rock División Minúscula llegará a la Feria del Caballo de Texcoco en concierto este sábado 4 de abril.

Por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist, telonero y demás para que disfruten de División Minúscula en la Feria del Caballo de Texcoco:

  • Hora del concierto: 8:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas
  • Duración: Se estima 2 horas de música en vivo
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
División Minúscula en concierto: Precio de los boletos para verlos en Auditorio Nacional
División Minúscula en concierto: Precio de los boletos para verlos en Auditorio Nacional (División Minúscula)

Posibles setlist de División Minúscula en la Feria del Caballo de Texcoco

La Feria del Caballo de Texcoco también tendrá rock en su cartelera de conciertos con División Minúscula este 4 de abril.

Concierto de División Minúscula del cual se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el show de la Feria del Caballo de Texcoco sean los siguientes:

  1. Escombros
  2. Veneno es antídoto (S.O.S.)
  3. Un beso al aire y un tiro al pecho
  4. Humanos como tú
  5. Beso a la medida
  6. Televidente
  7. Diamantina
  8. Tan fuerte, tan frágil...
  9. Frenesí
  10. Control
  11. Cada martes
  12. Extrañando casa
  13. Laberintos
  14. Astro (Y que el mundo espere)
  15. Sognare
  16. Las luces de esta ciudad
  17. Sismo
  18. Préstame tu piel
  19. Me tomé una pastilla...
  20. Cursi
  21. Voces