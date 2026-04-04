La banda mexicana de rock División Minúscula llegará a la Feria del Caballo de Texcoco en concierto este sábado 4 de abril.

Por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist, telonero y demás para que disfruten de División Minúscula en la Feria del Caballo de Texcoco:

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas

Duración: Se estima 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

División Minúscula en concierto: Precio de los boletos para verlos en Auditorio Nacional (División Minúscula)

Posibles setlist de División Minúscula en la Feria del Caballo de Texcoco

La Feria del Caballo de Texcoco también tendrá rock en su cartelera de conciertos con División Minúscula este 4 de abril.

Concierto de División Minúscula del cual se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el show de la Feria del Caballo de Texcoco sean los siguientes: