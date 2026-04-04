Prepárate para el concierto de Joost Klein en el Pabellón del Palacio de los Deportes. Acá el setlist, horario y telonero para el 4 de abril.
El World Tour 2026 de Joost Klein hará escala en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en CDMX.
Setlist para el concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes
De acuerdo con sus más recientes presentaciones, este sería el setlist para el concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes el 4 de abril:
- Ome Robert
- Luchtballon
- 1
- Kunst und Musik
- Antwoord
- Why Not???
- Meeuw
- Shanghai Night
- Wachtmuziek
- Droom Groot
- Buurman
- Tetete
- Friesenjung
- TRAFIK!
- Wtffff :P
- Capitalism :D
- Gabberland
- Latin Gabber (live debut)
- Buurman uit Berlijn (MCR-T & Joost cover) (with Bram on stage)
- Filthy Dog
- Friesenjung
- Europapa
- Last Man Standing
- The Winner Takes It All
- Paling encore
Horario del 4 de abril para el concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes
De acuerdo con Ticketmaster, este sería el horario del 4 de abril para el concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde, aproximadamente
- Inicio del concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 10:30 de la noche
Telonero del concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes
Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes del 4 de abril.
El rapero neerlandés Joost Klein ha ganado popularidad con sus canciones en donde mezcla el hip-hop con sonidos electrónicos.
Por ello, la fans mexicanos esperan con grandes expectativas a Joost Klein para cantar sus mejores temas en vivo.