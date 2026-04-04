Prepárate para el concierto de Joost Klein en el Pabellón del Palacio de los Deportes. Acá el setlist, horario y telonero para el 4 de abril.

El World Tour 2026 de Joost Klein hará escala en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en CDMX.

Setlist para el concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes

De acuerdo con sus más recientes presentaciones, este sería el setlist para el concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes el 4 de abril:

Ome Robert

Luchtballon

1

Kunst und Musik

Antwoord

Why Not???

Meeuw

Shanghai Night

Wachtmuziek

Droom Groot

Buurman

Tetete

Friesenjung

TRAFIK!

Wtffff :P

Capitalism :D

Gabberland

Latin Gabber (live debut)

Buurman uit Berlijn (MCR-T & Joost cover) (with Bram on stage)

Filthy Dog

Friesenjung

Europapa

Last Man Standing

The Winner Takes It All

Paling encore

Joost Klein (@joostklein / Instagram)

Horario del 4 de abril para el concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes

De acuerdo con Ticketmaster, este sería el horario del 4 de abril para el concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde, aproximadamente

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 10:30 de la noche

Joost Klein (@joostklein / Instagram)

Telonero del concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Joost Klein en Pabellón del Palacio de los Deportes del 4 de abril.

El rapero neerlandés Joost Klein ha ganado popularidad con sus canciones en donde mezcla el hip-hop con sonidos electrónicos.

Por ello, la fans mexicanos esperan con grandes expectativas a Joost Klein para cantar sus mejores temas en vivo.