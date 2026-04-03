Del 3 al 5 de abril el Pepsi Center WTC de la CDMX recibe a la agrupación británica The XX en concierto.
Concierto de The XX de los más esperados para el público, por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist, telonero y demás para que no se pierdan de nada:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Teloneros:
- Luisa Almaguer - viernes 3 de abril
- Mabe Fratti - sábado 4 de abril
- Valgur - domingo 5 de abril
- Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para The XX en el Pepsi Center WTC del 3 al 5 de abril
Serán 3 noches seguidas de conciertos con las que The XX consienta a sus fans desde el Pepsi Center WTC del 3 al 5 de abril.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones del concierto de The XX en el Pepsi Center WTC sea el siguiente:
- Dangerous
- Islands
- Say Something Loving
- Crystalised
- Sunset
- Reunion
- A Violent Noise
- I Dare You
- Performance
- Infinity
- VCR
- Fiction
- Shelter
- Loud Places
- On Hold
- Intro
- Angels