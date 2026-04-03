Del 3 al 5 de abril el Pepsi Center WTC de la CDMX recibe a la agrupación británica The XX en concierto.

Concierto de The XX de los más esperados para el público, por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist, telonero y demás para que no se pierdan de nada:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Teloneros:
  1. Luisa Almaguer - viernes 3 de abril
  2. Mabe Fratti - sábado 4 de abril
  3. Valgur - domingo 5 de abril
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
The XX
The XX (The XX / Facebook)

Posible setlist para The XX en el Pepsi Center WTC del 3 al 5 de abril

Serán 3 noches seguidas de conciertos con las que The XX consienta a sus fans desde el Pepsi Center WTC del 3 al 5 de abril.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones del concierto de The XX en el Pepsi Center WTC sea el siguiente:

  1. Dangerous
  2. Islands
  3. Say Something Loving
  4. Crystalised
  5. Sunset
  6. Reunion
  7. A Violent Noise
  8. I Dare You
  9. Performance
  10. Infinity
  11. VCR
  12. Fiction
  13. Shelter
  14. Loud Places
  15. On Hold
  16. Intro
  17. Angels