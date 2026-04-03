Del 3 al 5 de abril el Pepsi Center WTC de la CDMX recibe a la agrupación británica The XX en concierto.

Concierto de The XX de los más esperados para el público, por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist, telonero y demás para que no se pierdan de nada:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros:

Luisa Almaguer - viernes 3 de abril Mabe Fratti - sábado 4 de abril Valgur - domingo 5 de abril

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

The XX (The XX / Facebook)

Posible setlist para The XX en el Pepsi Center WTC del 3 al 5 de abril

Serán 3 noches seguidas de conciertos con las que The XX consienta a sus fans desde el Pepsi Center WTC del 3 al 5 de abril.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones del concierto de The XX en el Pepsi Center WTC sea el siguiente: