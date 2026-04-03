Del 3 al 5 de abril se llevarán a cabo los conciertos de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan, los cuales son muy esperados por los fans del programa chileno.

Si eres de los que irá a los shows, te interesará saber a qué hora termina cada una de las presentaciones.

¿A qué hora terminan los conciertos de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan?

Los conciertos de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan, tendrán dos presentaciones en los 3 días que se presentarán, lo cual hace que cada uno tenga un horario distinto.

31 Minutos (31 Minutos)

Aquí tienes la información sobre los horarios de los conciertos de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan:

Viernes 3 de abril primera presentación:

Inicio: 2:00 p.m.

Termina: 4:00 p.m.

Viernes 3 de abril segunda presentación:

Inicio: 8:00 p.m.

Termina: 10:00 p.m.

Sábado 4 de abril primera presentación:

Inicio: 2:00 p.m.

Termina: 4:00 p.m.

Sábado 4 de abril segunda presentación:

Inicio: 8:00 p.m.

Termina: 10:00 p.m.

Domingo 5 de abril primera presentación:

Inicio: 1:00 p.m.

Termina: 3:00 p.m.

Domingo 5 de abril segunda presentación:

Inicio: 7:00 p.m.

Termina: 9:00 p.m.

Cada una de las presentaciones tendrá una duración aproximada de 2 horas, así que toma en cuenta que estos son horarios estimados.

¿Por qué son así los horarios de los conciertos de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan?

Hay que señalar que los conciertos de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan no son los tradicionales, pues es una combinación de espectáculo musical y obra de teatro.

Es por ello que los conciertos de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan tienen horarios tan extraños para algunos, sobre todo al tener dos funciones por día.

Además de que las canciones son muy cortas, por lo que si se tocaran como en un show normal, apenas si alcanzaría la hora.

De ahí que haya horarios tanto en la tarde, como en la noche, y que sean en franjas relativamente tempranas, comparado con conciertos tradicionales.