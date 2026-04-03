La banda británica The XX llega del 3 al 5 de abril en concierto al Pepsi Center WTC de la CDMX.

Así que si ya tienes tus boletos, fans les tenemos los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos de The XX en el Pepsi Center WTC y disfruten de su música en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros:

Luisa Almaguer - viernes 3 de abril

Mabe Fratti - sábado 4 de abril

Valgur - domingo 5 de abril

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

The XX vuelve a México: fecha y boletos para Pepsi Center WTC (The XX)

The XX llega al Pepsi Center WTC del 3, al 5 de abril

Los fans de The XX se preparan para tres noches de conciertos que prometen en el Pepsi Center WTC este 3, 4 y 5 de abril.

Con una gira de The XX en México completamente agotada y por lo que ya tienes todos los detalles para disfrutar y bailar con todo del show en el Pepsi Center WTC.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.