Hoy sábado 4 de abril se presenta en concierto la banda de rock mexicana División Minúscula en la Feria del Caballo de Texcoco.

Así que prepararé para disfrutar de División Minúscula en la Feria del Caballo de Texcoco, a continuación te traemos los detalles de horario y hora en la que termina el show en vivo:

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas

Duración: Se estima 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

División Minúscula en concierto: Precio de los boletos para verlos en Auditorio Nacional (División Minúscula)

División Minúscula llega a la Feria del Caballo de Texcoco hoy 4 de abril

La Feria del Caballo de Texcoco se prepara este 4 de abril para un concierto lleno de rock en español con División Minúscula.

Concierto de División Minúscula que promete dar variedad a la Feria del Caballo de Texcoco, por lo que ya tiene todo para disfrutar del show en vivo como se debe.

Recuerda que la Feria del Caballo de Texcoco tiene sede en Manzana número 024, en Texcoco de Santa María Tulantongo, en el Estado de México.

La sencilla forma para llegar es tomar Calzada Ignacio Zaragoza y después la Carretera México-Texcoco para ubicar el recinto.