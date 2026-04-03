El cantante mexicano Alejandro Fernández se presenta en concierto este 3 y 4 de abril en el Palenque de Texcoco.

Así que fans prepárense para disfrutar de lo mejor de la música ranchera de Alejandro Fernández en el Palenque de Texcoco, les dejamos los detalles de setlist, telonero y demás que deben tener en cuenta:

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de 11:00 de la noche

Alejandro Fernández (@alexoficial / )

Posible setlist para los conciertos de Alejandro Fernández del 3 y 4 de abril

Palenque de Texcoco se prepara para dos noches de conciertos, de los más esperado con Alejandro Fernández este 3 y 4 de abril.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alejandro Fernández en el Palenque de Texcoco sean los siguiente: