El cantante mexicano Alejandro Fernández se presenta en concierto este 3 y 4 de abril en el Palenque de Texcoco.
Así que fans prepárense para disfrutar de lo mejor de la música ranchera de Alejandro Fernández en el Palenque de Texcoco, les dejamos los detalles de setlist, telonero y demás que deben tener en cuenta:
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de 11:00 de la noche
Posible setlist para los conciertos de Alejandro Fernández del 3 y 4 de abril
Palenque de Texcoco se prepara para dos noches de conciertos, de los más esperado con Alejandro Fernández este 3 y 4 de abril.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alejandro Fernández en el Palenque de Texcoco sean los siguiente:
- Me dediqué a perderte
- Canta corazón
- ¿De qué manera te olvido?
- Tantita pena
- Loco
- Mátalas
- Abrázame
- El rey
- Acá entre nos
- Por tu maldito amor
- Hermoso cariño
- Estos celos
- Como quien pierde una estrella