Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Joost Klein en el Pabellón del Palacio de los Deportes, acá te damos el horario del 4 de abril.

El rapero neerlandés, Joost Klein, de 28 años de edad, visita la CDMX con su World Tour 2026.

Horario del concierto de Joost Klein en el Pabellón del Palacio de los Deportes

El horario del 4 de abril para el concierto de Joost Klein en el Pabellón del Palacio de los Deportes es este:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde, aproximadamente

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 10:30 de la noche

Joost Klein (@joostklein / Instagram)

Joost Klein ha ganado popularidad con sus canciones en donde mezcla el hip-hop con sonidos electrónicos.

Por ello, la fans mexicanos esperan con grandes expectativas a Joost Klein para cantar sus mejores temas en vivo.

Ruta para llegar al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Te damos la ruta más sencilla para llegar al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes y disfrutar del concierto de Joost Klein.

En transporte público, la estación más cercana al recinto es Velódromo del Metro CDMX o Metrobús Goma.

De ahí tienes que caminar hasta el Pabellón que se ubica en la Puerta 5 del Palacio de los Deportes.

La dirección del Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes es Añil 467, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México.