Del 3 al 5 de abril se llevarán a cabo los conciertos de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan, como parte de la gira de Radio Guaripolo.
Si vas a ir a alguno de los conciertos de 31 minutos en el Teatro Metropólitan, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.
Setlist del concierto de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan
Aunque no hay un setlist confirmado para el concierto de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan, se cree que podrían tocar las siguientes canciones según sus anteriores presentaciones:
- Cebollas me encanta
- Mr. Guantecillo
- Mi castillo de blanca arena con vista al mar
- Señora, devuélvame el balón, o si no, no sé qué haré
- La señora interesante
- Mundo interior
- Mi mamá me lo teje todo
- El huerfadrino
- Tangananica, Tangananá
- Son pololos
- Diente blanco, no te vayas
- Objeción denegada
- Nunca me he sacado un siete
- El Cuco
- Mi equilibrio espiritual
- Ratoncitos
- Bailan sin César
- Arwrarwrirwrarwro
- Mi muñeca me habló
- El Dinosaurio Anacleto
- Yo nunca vi televisión (y luego sí pero después no)
Horarios de los conciertos de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan
Los horarios de los conciertos de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan varían según la fecha del evento; recordemos que se presentarán del 3 al 5 de abril, teniendo dos presentaciones por día.
Aquí te dejamos los horarios del concierto de 31 Minutos en el Teatro Metropólitan:
Viernes 3 de abril primera presentación:
- Inicio: 2:00 p.m.
- Termina: 4:00 p.m.
Viernes 3 de abril segunda presentación:
- Inicio: 8:00 p.m.
- Termina: 10:00 p.m.
Sábado 4 de abril primera presentación:
- Inicio: 2:00 p.m.
- Termina: 4:00 p.m.
Sábado 4 de abril segunda presentación:
- Inicio: 8:00 p.m.
- Termina: 10:00 p.m.
Domingo 5 de abril primera presentación:
- Inicio: 1:00 p.m.
- Termina: 3:00 p.m.
Domingo 5 de abril segunda presentación:
- Inicio: 7:00 p.m.
- Termina: 9:00 p.m.
Toma en cuenta que son horarios estimados, pues el inicio se puede retrasar un poco por cuestiones del propio espectáculo o imprevistos de último minuto, por lo que recomendamos tomar precauciones.