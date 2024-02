Yeri Mua - 22 años- y Dalas Review -30 años- están en una nueva polémica, tanto que la influencer comparó al YouTuber con El Temach asegurando que “ni los españoles te quieren”.

Un nuevo conflicto entre Yeri Mua y Dalas Review ha salido a la luz, esto después de que el youtuber español debatiera con Dani Flow -21 años- sobre su más reciente polémica.

Y es que después de que Dalas Review criticara las canciones de Yeri Mua y a la propia influencer, ella salió a defenderse en uno de sus en vivos.

Lo cual reavivó la polémica entre Yeri Mua y Dalas Review, quien ha estado hablando de la influencer desde sus pasadas relaciones con:

Incluso hace poco Dalas Review hizo un video sobre streamer Cry sobre el shippeo CryMua con Yeri Mua criticándolos, a lo cual muchos de los fans salieron a defenderlos.

Esto después de que Dalas Review debatiera con Dani Flow, sus cancelaciones y sus colaboración con Yeri Mua.

Lo cual indudablemente tocaron el tema de Yeri Mua y la “pausa” del proyecto y los shows que iba a dar con Dani Flow tras sus declaraciones por las cuales terminó siendo cancelado.

Pues en un momento Dalas Review comenzó a atacar a Yeri Mua asegurando que las canciones de la influencer eran basura y que ella no cantaba.

Y pese a estar distanciados, Dani Flow defendió a Yeri Mua asegurando que ella era la nueva figura del reguetón mexicano y eran pocas las influencers que lograban su éxito.

Después de que Dalas Review se lanzara en contra de Yeri Mua por sus canciones y la criticara por usar autotune, algo que Dani Flow asegurói que no usaba, la influencer jarocha salió a defenderse.

Pues incluso Dalas Review se metió al en vivo de Yeri Mua haciendo varios comentarios, lo cual hizo enojar a la influencer quien lo terminó por comparar con El Temach.

Incluso Yeri Mua aseguró que nadie en España quiere a Dalas Review como quieren a Cry y lo único que sabe es hablar y criticarla porque es lo que le da de comer, pues sus videos le generan vistas.

“Wey, te lo juro, eres la persona más cagante del universo, nadie te tolera. [...] Y si hablas de mi es porque te genera, no porque quieras hacer algo al respecto ni porque quieras ayudar a nadie. [...] Yo si cambié y claro que he ido a terapia y claro que he mejorado como persona, pero no significa que me voy a dejar de tus estupideces. Pinche con complejo de superioridad, por eso los españoles ni te quieren, a lo mejor uno que otro idiota; eres la misma mamada que El Temach.”

