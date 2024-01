Ya se sabe quien fue quien editó las fotos de Yeri Mua -22 años- con una IA, le han recomendado a la influencer recurrir a la Ley Olimpia.

Pues las fotos de Yeri Mua que editaron con una inteligencia artificial, es un delito y la influencer está protegida -en caso de que quiera actuar legalmente-, por la Ley Olimpia.

Esta polémica entre Yeri Mua y la comunidad de K-Popers comenzó por que la influencer revelara que quería modelos de ascendencia asiática para su nuevo video musical.

Esto solo comenzó una ola de acoso hacia Yeri Mua por parte de fans del K-Pop tras pausar el ship CryMua.

Especialmente porque se reveló que editaron fotos de Yeri Mua con una IA para parecer que estuviera desnuda y difundirlas en redes sociales.

Y de acuerdo a unas usuarias de redes, ya se sabe aparentemente quién fue la que editó las fotos de Yeri Mua con inteligencia artificial, por lo que le piden a la influencer tome acciones legales y se escude con la Ley Olimpia.

Yeri Mua está enfrentando una nueva polémica, esta vez con las fans del K-pop quienes la han estado atacando por los modelos de su próximo video que incluye fotos con IA.

Pues después de que Yeri Mua les contestara muy a su manera durante uno de sus vídeos en vivo, las fans de K-Pop comenzaron a atacar a la influencer.

Los ataques hacia Yeri Mua escalaron a tal grado que las fans de K-Pop editaron fotos de Yeri Mua con una IA para hacerla parecer desnuda y comenzaron a distribuirlas.

De acuerdo a una usuaria, ya se ha revelado quién fue quien editó las fotos de Yeri Mua con una IA, y aparentemente fue una menor de edad.

Aparentemente, ya se comunicaron con Yeri Mua para saber si es que emprenderá acciones legales, y de ser ese el caso ella podría recurrir a la Ley Olimpia.

Aunque al ser menor de edad, las acciones también recaería en los papás de la persona menor de edad que habría editado la foto de Yeri Mua con inteligencia artificial para hacerla explícita.

Pues la persona menor de edad está incurriendo en un delito al tomar una foto de Yeri Mua, editarla con inteligencia artificial, hacerla contenido +18 y difundir el contenido.

Todo parece indicar que la polémica entre Yeri Mua y las fans del K-Pop ha escalado a niveles turbios.

Pues no solamente editaron una foto de Yeria Mua con IA para hacerla parecer desnuda y distribuirla en redes sociales, sino que también la influencer reveló que ha recibido amenazas de muerte.

De acuerdo con las declaraciones de Yeri Mua, entre los mensajes de odio que le envían a sus redes sociales, hay amenazas de muerte hacia ella y su familia.

Y debido a las fotos de perfil de estas cuentas, ella piensa que también son personas menores de edad pues tienen a idols de K-Pop.

“Hace rato vi un mensaje, no se si era una niña, yo creo que sí era una niña y me puso que van a descuartizar a toda mi familia. Tenía puras fotos de sus ídolos así asiáticos y yo creo que si era una niña por que me lo escribió con muchas faltas de ortografía y me amenazó. Me puso: ‘Te pasaste de verga, te vamos a descuartizar a toda tu familia y nos vamos a juntar todas para desaparecerte a ti y a todos’”

Yeri Mua