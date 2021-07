¿Quién es el tiktoker Naim Darrechi?

La llegada de la pandemia por coronavirus significó un gran salto hacia la fama para Naim Darrechi, quien actualmente es seguido por 26.8 millones de personas en TikTok.

En 2016 se unió a la aplicación Musical.ly donde comenzó a subir divertidos videos por lo que cuando está se transformó en TikTok, siendo la más usada durante el confinamiento, ya contaba con un significativo número de seguidores.

Pese a que Naim Derrechi se dio a conocer en España, su nombre suena fuerte en México y Latinoamérica pues además es youtuber, instagramer y cantante.

Naim Darrechi (@naimdarrechi / Instagram)

Sediento de fama emigró a otras redes sociales, abrió su canal en YouTube donde cuenta con 3.98 millones de suscriptores, mientras que en Instagram tiene la atención de 7.2 millones de personas.

Su nombre real es Naim Alejandro Darrechi y tienen 19 años de edad . Cumple años cada 28 de febrero. Nació en Mallorca, España y es hijo de Maximiliano y Paola Darrechi.

Le encanta el ejercicio por lo que jugó como central y defensa del Real Club Deportivo Mallorca. Además resultó ser un buen cantante.

En el 2018 lanzó la canción “Soy Mejor” en colaboración con Marcos y Reda Jenner.

Debido a su excelente aceptación posteriormente llegaron los temas: “Volver a empezar”, “Te invito a volar”, “No quiero verte” y “Escápate”.

En el 2020 llegó a México para crear la serie de Tiktok: “Privé Crew” junto a Jean Carlos León, Librado Isaza, Ralf Moralres, Orson Padilla y Darian Rojas.

Naim Darrechi, en problemas por engañar a sus parejas para tener sexo sin condón

El famoso tiktoker Naim Darrechi se encuentra en el ojo del huracán tras revelar que engaña a sus parejas para no usa condón durante sus encuentros sexuales .

Para ‘calmar’ la tensión de sus parejas que piensan en la posibilidad de quedar embarazadas y es que eyacula dentro de éstas sin su consentimiento, les asegura ser estéril, lo que es falso.

“Les digo que estén tranquilas, que soy estéril porque me he operado para no poder tener hijos”, declaró Naim Darrechi al youtuber Mostopapi.

Por ello, Irene Montero, Ministra de Igualdad del Gobierno de España, denunciará al tiktoker ante la fiscalía por agresión y/o abuso sexual.

Ya que quitarse el condón o eyacular dentro sin consentimiento se considera abuso sexual e incluso la ‘Ley del Sólo Sí es Sí’ lo reconoce como agresión.