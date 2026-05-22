Marco Chacón sigue al pendiente de la herencia de Julián Figueroa y acudió a Texas junto a los otros herederos de Joan Sebastian.

Un juez determinó que Marco Chacón representara a José Julián, hijo de Julián Figueroa, en la sucesión de testamentaria de Joan Sebastián.

El cantante no dejó testamento, por lo que sus herederos han llevado un proceso legal por años para obtener una parte de la fortuna de Joan Sebastian.

Marco Chacón continúa al pendiente de la herencia de Julián Figueroa

José Manuel Figueroa y otros herederos de Joan Sebastian acudieron a Texas para seguir con el proceso de sucesión testamentaria del cantante.

Un video compartido por De Primera Mano mostró a Marco Chacón junto a los herederos de Joan Sebastian, lo que confirma que continua como representante legal del hijo de Julián Figueroa.

Julián Figueroa y Marco Chacón. (@marco_chaconf / Instagram)

Joan Sebastian tuvo 8 hijos, de los cuales sobreviven 5 ; la parte que les correspondía a los tres hijos que murieron se heredará a los nietos del cantante.

En el caso de Julián Figueroa, su hijo es su heredero universal, por lo que José Julián será quien reciba parte de la herencia de Joan Sebastian.

José Manuel Figueroa explicó que acudirá junto a sus hermanas ante un juez para que verifique que son sus herederos, por lo que Marco Chacón será quien represente a José Julián.

Tutriz del hijo de Julián Figueroa reclama presencia de Marco Chacón

Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Julián Figueroa, por lo que reclamó en su programa De Primera Mano por la presencia de Marco Chacón.

La conductora mencionó que le sorprendía la presencia de Marco Chacón, ya que él había asegurado que ya no quería ser albacea del menor.

El miércoles 20 de mayo se confirmó como tutriz a Addis Tuñón y mencionó que no estaba enterada de esta reunión en Texas, donde se discutirá la sucesión testamentaria de Joan Sebastian.

Por lo pronto, Addis Tuñón pedirá que Marco Chacón rinda cuentas sobre la herencia de Julián Figueroa.