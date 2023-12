¿Qué es el CryMua? Así se ha bautizado al ship entre la influencer Yeri Mua y el streamer de Twitch Cry. Te decimos cómo del odio pasó al amor.

Y es que tal y como revelan los usuarios, el CryMua es el shippeo entre Yeri Mua -21 años- y el streamer Cry -24 años- con una historia de la que surgió una bonita amistad.

Pero ¿cómo fue que Yeri Mua y Cry, el streamer español, se conocieron y surgió el llamado CryMua en redes sociales?

¿Qué es CryMua? El shippeo de Yeri Mua y Cry que alimentan sus fans

Desde que Yeri Mua y Cry han comenzado a interactuar y se volvieron mejores amigos, en redes sociales surgió el término “CryMua”.

El cual se refiere precisamente al shippeo que los fans de Yeri Mua y Cry han asignado a los creadores de contenido.

Y es que todo comenzó cuando Cry, un streamer español de Twitch, comenzó a reaccionar a las diferentes polémicas en las que Yeri Mua ha estado involucrada en los últimos años.

Pese a lo que muchos pudieran pensar sobre si es que Yeri Mua se enojó ante las videorreacciones de Cry a sus videos más polémicos.

Incluso Cry reaccionó a su video de la canción ‘Chupón’, la cual asegura no le gustó y no tuvo buenos comentarios; no obstante, Yeri Mua reaccionó bastante bien.

Posteriormente, Yeri Mua reveló a sus seguidores que se contactó con Cry y ambos se conocieron y desarrollaron una amistad.

Esto pese a que se ha rumorado en redes sociales que Yeri Mua y Cry están saliendo, algo que ambos han negado y aseguran que solo son amigos.

Sin embargo esto no ha detenido a los usuarios y a sus propios seguidores, quienes han transformado esta amistad en un shippeo llamado CryMua.

¿Qué es el CryMua? El shippeo entre Yeri Mua y Cry (@yerimua / Instagram)

¿Quiénes son Yeri Mua y Cry?

El CryMua es un término que ha estado inundando a las redes sociales tras las interacciones que Yeri Mua y Cry tienen entre ellos.

Pues aunque ambos aseguran que solo son muy buenos amigos, los fans de Yeri Mua y Cry se han emocionado al pensar que ambos puedan tener algo, shippeándolos y bautizándolos como CryMua.

Cabe recordar que Yeri Mua es una de las influencers más importantes en México, originaria de Veracruz y cuyo contenido se centra principalmente en belleza.

Pero su fama ha escalado tanto que ahora Yeri Mua ha incursionado en la industria musical, obteniendo buen recibimiento por parte de sus fans.

Por su parte Cry, es un streamer español cuyo mayor contenido es para Twitch, en donde se pone a jugar varios videojuegos e interactúa con su audiencia.

En ese sentido, tanto Cry como Yeri Mua han colaborado ya sea en sus streams, en vivos o en sus canales de TikTok e Instagram, desatando aún más el CryMua.