La Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, compartió un video de la agresión que vivió en manos del estilista Giovanni Laguna, quien más tarde fue arrestado.

Andrea del Val y Giovanni Laguna han reconocido que su relación es tensa desde hace tiempo, dando cada uno su versión de lo sucedido en el marco del Festival de Cannes en Francia.

Andrea del Val comparte video de la agresión física que el estilista Giovanni Laguna le propició

La modelo venezolana, Andrea del Val, compartió un video donde se le ve con la cara ensangrentada, una habitación destruida y Giovanni Laguna sentado en el lugar.

Sin dar mayor contexto, en el video se le escucha a del Val asegurar que Giovanni Laguna demostró su verdadera personalidad, mientras una tercera persona -de identidad oculta- les pide que se calmen.

“Esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones Giovanni, eso es lo que yo quería que demostraras quién eras, muchas gracias”. Andrea del Val, modelo venezolana.

En otro momento, se ve a Giovanni Laguna sentado en el sillón mientras Andrea del Val le cuestiona actitudes que nadie le aguanta y este video se termina en la aparente acción del estilista de agredirla físicamente.

Más tarde, el paparazzi Jordi Martin comparte el video del momento en que el estilista está siendo arrestado por policías en Francia.

Andrea del Val y Giovanni Laguna dan su versión de los hechos

Tras la publicación del video de Andrea del Val tras ser agredida por Giovanni Laguna, la modelo compartió su versión de lo sucedido, asegurando que la sangrienta escena fue tras un golpe con el teléfono celular.

Del Val aseguró en entrevista con Kerly Ruiz para Siéntese Quien Pueda, que tenía tiempo con problemas con el estilista, pues este quería cobrarle más luego de que ganó un certamen con un maquillaje suyo. Sin embargo, ella se negó a pagarle.

Ante ello, la modelo contó que Giovanni Laguna la buscó para verse en Francia por el Festival de Cannes, pero cuando lo recibió en su casa, este empezó a hablar mal de ella con su compañera de habitación, lo que la hizo correrlo inmediatamente.

Sin embargo, del Val asegura que Laguna accionó quitándose un zapato y amenazándola con golpearla.

“Se quitó un zapato y me dijo que me iba a pegar (...) me empezó a insultar, me empezó a amenazar (...) Se me avalancha encima y me agarra y me empieza a pegar con su teléfono en la cabeza”. Andrea del Val, modelo venezolana.

Andrea del Val aseguró que asistió con las autoridades en Francia para denunciar la agresión de Giovanni Laguna, subrayando que llevó un estudio médico que confirma heridas cortantes.

Por otra parte, Giovanni Laguna dio su versión de la pelea tras salir del arresto, explicando que él no la golpeo, sino que ella se pegó con una lámpara de metal cuando este se abalanzó contra ella para quitarle el teléfono.

Según Laguna, sí accionó contra Andrea del Val fue para impedir que mencionara a dos persona, una de ellas Fátima Bosch, porque asegura “quería show”.

“Yo le sigo forcejeando para quitarle el teléfono y veo que tiene sangre en la cara (...) sí intenté destruir el teléfono para que difundiera el video”. Giovanni Laguna, estilista.

Giovanni Laguna sostuvo que no ejerció violencia sobre Andrea del Val, asegurando que de ser así “tendría moretones” y apuntando que por su inocencia es que autoridades en Francia lo dejaron libre, pues hasta una testigo confirmó sus dichos ante un jurado.