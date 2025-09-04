¿Podrás ver a Wendy Guevara -de 32 años de edad- y Karina Torres en el teatro? Revelan que un reconocido productor las invitó para participar en una obra.

A través de un video de YouTube, se reveló que Wendy Guevara y Karina Torres -de 35 años de edad- harían su debut como actrices en el teatro.

Wendy Guevara revela que ella y Karina Torres debutarán en obra de teatro de reconocido productor

Tras ganar la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha recibido diferentes oportunidades laborales.

Wendy Guevara, influencer. (@soywendyguevaraoficial)

Sin embargo, en esta ocasión sorprendió a sus seguidores al revelar que muy pronto podría debutar en teatro luego de que un reconocido productor la invitó.

Wendy Guevara se mostró muy feliz con esta nueva oportunidad que se le presenta, sin embargo lamentó que no podrá cumplir con todas las funciones por sus compromisos previos.

“Me buscaron para una obra de teatro un productor muy todo que ver, muy top, yo no voy a poder hacer todas las obras de teatro, porque yo tengo muchos compromisos y grabaciones que tengo que hacer de unos trucos que van a salir hasta el otro año y luego me voy a cirugía” Wendy Guevara

Pero, Wendy Guevara destacó que ya tendrían a su remplazo, se trata nada más y nada menos que de Karina Torres.

Esta decisión Wendy Guevara la había tomado junto a su manager Joel Echeverría.

“En mi representación y suplente es Karina Torres. Joel y yo llegamos a un acuerdo y dijimos a ver quién va a ser la suplente cuando yo no pueda hacer muchas fechas” Wendy Guevara

De acuerdo con Wendy Guevara ella estaría en la obra de teatro en las primeras y las últimas funciones.

Mientras que Karina Torres estaría en las funciones intermedias en las cuales Wendy Guevara no podría estar por sus compromisos laborales.

En el video de YouTube, Wendy Guevara se mostró muy emocionada por esta nueva oportunidad en su carrera y es que sabe que es un proyecto que le va a sumar a su currículum.

“Yo voy a hacer muy pocas fechas, quieren que yo esté en las primeras y que yo termine las últimas también. Hablamos con ella y con el productor y ellos dijeron si no importa, me da mucho gusto que si hayan aceptado a mi hermana Kari, porque sé que le va a ir muy bien porque es un logro más a nuestro currículum” Wendy Guevara

Estos son los detalles que se conocen de la obra en la que Wendy Guevara y Karina Torres se presentarán

Hasta el momento son pocos los detalles que se conocen de la obra de teatro en la que estarían participando Wendy Guevara y Karina Torres.

Y es que Wendy Guevara no reveló más detalles sobre la identidad del productor, por lo que se desconoce de quién podría ser.

Sin embargo, algunos usuarios especulan que Wendy Guevara y Karina Torres debutarían como actrices de teatro este año, porque la influencer confesó que le gustaría operarse en este 2025.

Incluso ya tenía planeado hacerlo antes de que empezará La Casa de los Famosos México 2025, pero al final no pudo hacerlo.

Cabe recordar que Wendy Guevara ha participado en sus propios espectáculos, los cuales han llegado al teatro.

El primero de ellos fue Resulta y Resalta, espectáculo basado en su programa de entrevistas dentro de La Casa de los Famosos México.

Y Perdidas Empoderadas, espectáculo que presentó en el Teatro Galerías en agosto del 2025 y con el que se ha presentado en otros lugares.