Wendy Guevara -de 31 años de edad- no se quedará callada y amenaza con exhibir a extorsionadores si la siguen chantajeando con más videos privados.

Tras filtrarse un video de Wendy Guevara, la influencer rompió el silencio en una entrevista con Adela Micha -de 62 años de edad- para mostrar que sigue fuerte.

Wendy Guevara va a exhibir a los extorsionadores que filtraron su video

La entrevista de Wendy Guevara con Adela Micha tocó varios puntos de su vida y la situación que vive actualmente tras filtrarse un video privado.

Wendy Guevara ya denunció a quienes la estaban extorsionando con este video y está dispuesta a exhibirlos si la siguen chantajeando.

La influencer les dejó claro a los extorsionadores que ella ya no tenía más dinero del que les dio y no piensa dar más.

Asimismo, Wendy Guevara mencionó que la han amenazado con seguir exhibiendo videos privados.

“Fue lo último que les di y todavía quieren que yo les dé más ¿De dónde? (…) Me mandaron una captura de hace dos años, cuando yo gané la casa, ya no existe ese dinero” Wendy Guevara

Pero, ella tiene los mensajes que estos delincuentes le han enviado, por lo que podría mostrarlos.

Las autoridades siguen informando a Wendy Guevara sobre su caso y tiene acompañamiento psicológico.

A pesar de la situación, Wendy Guevara sigue trabajando con diversas marcas y las ofertas de trabajo no han disminuido como ella pensó.

Wendy Guevara, influencer. (@wendy.guevara.758478)

Delincuentes siguen extorsionando a Wendy Guevara

A un mes del asalto, Wendy Guevara menciona que los delincuentes le seguían exigiendo dinero a cambio de no filtrar más videos.

Wendy Guevara les explicó que ya no tenía más dinero, pero le seguían exigiendo altos pagos.

“A la que siguen molestando es a mí porque vieron que yo era la que tenía mejor bolso, porque yo era la que tenía más lana en mi cuenta, pero todo me lo he ganado trabajando” Wendy Guevara

La influencer aclaró que ella no es millonaria y el dinero que ganó en La Casa de los Famosos México 2024 ya no existe.

Hasta el momento, no hay detenidos por el caso de Wendy Guevara a pesar de haber sido víctima de extorsión y que su caso se investiga bajo la Ley Olimpia.

Wendy Guevara seguirá con su trabajo y su vida, por lo que conitnúa exigiendo justicia.