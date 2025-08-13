Wendy Guevara celebró su cumpleaños número 32 este martes 12 de agosto y lo hizo rodeada de cariño, música y grandes sorpresas.

Mientras se preparaba para la Pre Gala de La Casa de los Famosos México 2025, Wendy Guevara fue sorprendida con un regalo muy especial: dos ramos buchones de flores rojas.

¿Quién le hizo llegar estos presentes? Cuando Wendy Guevara descubrió que Manuel Turizo estaba involucrado, se puso tan orgullosa que hasta advirtió que en los próximos días andará insoportable.

Wendy Guevara (Wendy Guevara Instagram @soywendyguevara)

“El patrón” Manuel Turizo y Los Ángeles Azules sorprenden a Wendy Guevara con emotivo regalo de cumpleaños

El emotivo momento fue captado en un video compartido por Wendy Guevara en su cuenta de Instagram.

La grabación inicia cuando un pintoresco personaje llega hasta el camerino de la influencer y, mientras suena una canción de Manuel Turizo, comienza con su alboroto.

Mientras comienza a bailar, el sujeto le anuncia a la “señorita Wendy” que “el patrón Manuel Turizo y Los Ángeles Azules le mandaron un arreglito”.

Enseguida le entrega un par de ramos de flores rojas y comienza a arrojarle pétalos de rosas sobre la cabeza.

Mientras tanto, Wendy Guevara no deja de sonreír y agradecer a Manuel Turizo y Los Ángeles Azules por el detalle.

Tan orgullosa se siente la influencer por el detalle que entre risas, le advierte a la gente que la acompaña en su camerino: “¡Ay no, voy a andar bien mamona toda la semana!”.

Wendy Guevara celebró con pastel en la Pre Gala de La Casa de los Famosos México 2025

Wendy Guevara acompañó su video con un breve comentario en el que agradeció a Manuel Turizo -de 25 años- y a Los Ángeles Azules por el detalle.

“💐✨ Que noche! Muchas gracias a @manuelturizo y @angelesazulesmx por esta sorpresa de cumpleaños 💕❤️“.

El cantante colombiano reaccionó rápidamente a la publicación, escribiendo: “Felicidades Reinaaa!!!”.

Las sorpresas no terminaron ahí para Wendy Guevara. La producción de La Pregala de La Casa de los Famosos México 2025 también le preparó un festejo en el foro.

Le llevaron un pastel que Wendy Guevara compartió con Marie Claire Harp -de 32 años- y Ricardo Margaleff -de 48 años-, quienes le dedicaron emotivas palabras que la pusieron al borde del llanto.