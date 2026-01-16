Wendy Guevara -de 32 años de edad- se sometió a una cirugía estética a finales de noviembre de 2025 y estas son las primeras imágenes de su radical cambio físico.

A casi dos meses de la cirugía de Wendy Guevara, ya se comenzaron a notar sus cambios en cintura y glúteos.

Así luce Wendy Guevara tras su cirugía estética

Iván Mercado fue el cirujano encargado de realizarle diversas cirugías estéticas a Wendy Guevara como:

Lipotransferencia

Remodelación costal

Ajustes en el busto

Wendy Guevara tuvo algunas complicaciones después de la cirugía, pues fue diagnosticada con hipertensión.

Así luce Wendy Guevara tras someterse a una lipotransferencia y luxación de costillas (TikTok)

La inlfuencer se colocó grasa en los glúteos y piernas, además de que se luxó las costillas para tener una cintura más pequeña.

Durante los en vivos de la influencer se pueden notar los cambios en su figura pues ahora tiene una cintura más definida y se nota el volumen en sus glúteos.

Incluso, Wendy Guevara tuvo que someterse a unos cambios en su busto para que este armonizara con su cuerpo.

Los resultados finales de las cirugías de Wendy Guevara se notarán dentro de unos meses, cuando su cuerpo se recupere completamente.

Así luce Wendy Guevara con su nueva figura (TikTok )

Wendy Guevara acudirá a Corea para realizarse una cirugía en el rostro

La nueva figura de Wendy Guevara ha dividido opiniones, pues hay quienes la halagan y otros están preocupados por las constantes cirugías a las que se ha sometido.

Wendy Guevara reveló a Televisa Espectáculos, que acudirá con el médico para regular su presión arterial, la cual se vio comprometida en su última cirugía.

Posteriormente, Wendy Guevara irá a mediados del 2026 a Corea del Sur, pues quiere realizarse procedimientos en el rostro.

La también actriz no especificó qué procedimientos se realizará, pero podría ser una cambio radical ya que la medicina estética en Corea del Sur es avanzada.

Wendy Guevara está conforme con sus cirugías estéticas y ha presumido su cambio físico en redes sociales.