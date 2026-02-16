Wendy Guevara confirma que solicitó una orden de restricción contra un conductor en Estados Unidos luego de todos los ataques en su contra.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Wendy Guevara -de 32 años de edad- reveló que tomó acciones legales contra presentador de televisión por bullying.

Wendy Guevara pidió una orden de restricción contra conductor en Estados Unidos

Wendy Guevara reveló que enfrenta un proceso legal luego de que puso una orden de restricción contra un conductor en Estados Unidos.

La Perdida señaló que tomó esa decisión luego de todos los ataques que ha sufrido por parte de este conductor, que afectaron su reputación profesional.

“Sí puse una restricción en Estados Unidos a un periodista que se la pasaba bulleándome y diciendo cosas que no” Wendy Guevara

Durante su conversación, Wendy Guevara confesó que este conductor ha difundido rumores y descalificaciones.

“Un día dijo que yo golpeaba a la gente de Univisión y que escupía a los maquillistas, Yo, cuando jamás en la vida” Wendy Guevara

Wendy Guevara rechazó estas acusaciones en su contra y aseguró que durante los tres meses que permaneció en Miami, mantuvo una relación cordial con el equipo de Univisión.

“Yo estaba sola viviendo en Miami, tres meses, y los maquillistas, Rose y todos los amiguitos de allá míos se iban conmigo a comer siempre. Eran como mi familia y son como mi familia. Cuando voy los saludo y la gente de Univisión súper linda” Wendy Guevara

Compartió que los comentarios de este presentador no solo iban en torno a supuestas malas actitudes, sino también llegaron al bullying, ya que criticó su aspecto físico.

Wendy Guevara describió que los comentarios del conductor ya llegaban a ser una campaña sistemática de ataques personales.

“El señor empezó a decir unas cosas, pero muy estúpidas, a decir que yo los golpeaba, que yo esto… Y yo dije no ¡Ya basta! O sea, no era ya una nota, era odio hacia mí, era odio hacia mí. Ya decía un buen de cosas, me insultaba con mi físico, o sea me odiaba, o me odia, no sé. No sé qué le pase” Wendy Guevara

¿Quién es el conductor contra el que Wendy Guevara pidió una orden de restricción?

En su discurso, Wendy Guevara destacó que ya estaba harta de estos comentarios, por lo que decidió proceder legalmente.

“Fui con unos abogados que me mandaron unas amiguitas (...) me dijeron No seas tonta, mira ve involúcrate (...) sí vas a tener mucho tiempo que estar ahí. Yo fui y todo y ya por fin” Wendy Guevara

Wendy Guevara no quiso revelar el nombre del conductor contra quien solicitó la orden de restricción en Estados Unidos.

“Prefiero no decir el nombre, pero la verdad no está padre” Wendy Guevara

La influencer destacó que con esta medida busca proteger su integridad emocional y profesional, además de frenar la difusión de rumores que considera falsos.