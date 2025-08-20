De acuerdo con un programa de YouTube, Ricardo Margaleff está cansado de ver como Wendy Guevara falla una y otra vez durante su conducción en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Ricardo Margaleff, en todos sus proyectos, procura cumplir con el guion y la estructura mientras que Wendy Guevara improvisa y echa relajo.

Por lo que es La Perdida quien aclara si es verdad que se perdió la química que experimentó con el comediante desde la primera vez de su encuentro.

¿Wendy Guevara no tiene química con Ricardo Margaleff? Así respondió al chacaleo en YouTube

Mediante el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes, Wendy Guevara desmintió tener roces con Ricardo Margaleff.

“No hagan casos del chisme”, dijo Wendy Guevara, de 31 años, y aseguró que sí sabe leer el teleprónter aunque a veces le falla al igual que a Ricardo Margaleff, de 48 años.

Por lo que da por hecho que el comediante no se queja ya que ambos están conscientes de la responsabilidad que tienen al ser conductores de La Casa de los Famosos México 2025.

“Sí sé leerlo, pero a veces se me va y a veces a él se le va, pero no se queja, yo lo amo y lo adoro. A mí me llevaron para hacer escándalo. La gente tiene que entender que el otro año iba de analista y era de desmadre, ahora hay información y hay una estructura. Ricardo jamás se ha quejado, echamos desmadre los dos y yo lo adoro y no hagan caso de chismes” Wendy Guevara

Wendy Guevara está harta de los chismes

Por otro lado, Wendy Guevara aprovechó la cámara para expresar su molestia por cosas que se dicen de ella y que son mentira.

Esto en referencia a la denuncia que Wendy Guevara levantó contra las personas que difundieron su video íntimo.

“Me caga de gente que según es periodista o que dedica al chisme, porque hay de periodismo a periodismo, muchos han dicho que es falso. Yo no tengo porque enseñarles el papel de que hice mi demanda” Wendy Guevara

Debido a que hay quienes aseguran que la denuncia no se hizo, La Perdida les advierte que no mostrará el documento porque no quiere entorpecer el proceso así como tampoco dará detalles.

Y finalmente, advierte que ahora que está más tranquila se concentrará en cosas que sí le importan.

Wendy Guevara, influencer. (@soywendyguevaraoficial)

Incluso se dice contenta de haber retomado su rutina ya que tras la filtración y del robo de su celular tenía miedo de salir a la calle, miedo que ya superó aunque aún sale a la calle con compañía.

Así como toma terapia debido a que autoridades correspondientes le pidieron hacerlo.