Wendy Guevara celebra su cumpleaños en Hoy y durante su festejo revive su beso con Raúl Araiza -de 60 años de edad- y el momento quedó registrado en un video de YouTube.

Tras el difícil momento que ha vivido Wendy Guevara por la filtración de su video íntimo, el programa Hoy le organizó una celebración por su cumpleaños número 32.

Este fue el momento en el que Wendy Guevara y Raúl Araiza revivieron su beso en vivo en Hoy

Luego de su paso por La Casa de los Famosos México, el programa Hoy le ha celebrado a Wendy Guevara su cumpleaños en la emisión.

Este año no pudo ser diferente, pero Wendy Guevara sorprendió a los televidentes al revivir su beso con Raúl Araiza en pleno programa en vivo.

Esto luego de que su celebración de cumpleaños coincidió con los festejos por los 27 años de Hoy.

Como parte del aniversario de Hoy, los conductores han recordado varios momentos que han vivido en el matutino.

Aprovechando la presencia de Wendy Guevara recordaron el momento en que le dio un beso a Raúl Araiza.

Tras ver las imágenes, los conductores de Hoy le pidieron a Wendy Guevara y Raúl Araiza que se volvieran a besar.

Wendy Guevara no dudo en parar su boquita, sin embargo Raúl Araiza no se animaba a darle un beso.

Al final Raúl Araiza aceptó revivir el beso que se dio con Wendy Guevara luego de la presión de tdos sus compañeros del programa Hoy.

¿Por qué Raúl Araiza se negaba a revivir su beso con Wendy Guevara?

Pese a que Raúl Araiza ya se había besado con Wendy Guevara cuando le pidieron que reviviera ese momento, el conductor se mostró renuente.

Sin embargo, no es que Raúl Araiza tuviera problemas para besar a Wendy Guevara, sino que fue porque en estos momentos tiene novia.

Incluso tras su beso de piquito, Raúl Araiza señaló que en estos momentos no podía más fuerte, porque se encontraban ocupados.

Pero Wendy Guevara lo entendió perfecto e incluso antes de que le diera el beso, le hizo burla a Raúl Araiza de que lo iban a regañar porque se encontraba enamorado.

Wendy Guevara incluso le señaló a Raúl Araiza que sabía que le gustaba porque se veía más voluptuosa como luchador.