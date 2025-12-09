Han pasado tres semanas de la muerte de Gabriela Michel y Aislinn Derbez reapareció en Instagram con un mensaje por la partida de su madre.

Aislinn Derbez -de 39 años de edad- retomó sus actividades tras la muerte de su madre y compartió tres historias en Instagram.

Aislinn Derbez reaparece en Instagram tras la muerte de su madre

El pasado fin de semana, Aislinn Derbez organizó un retiro espiritual y compartió un emotivo mensaje que hizo llorar a los asistentes.

Aislinn Derbez y su podcast ‘La magia del caos’ compartieron historias en Instagram donde mostraban cómo fue este retiro.

“Antes de volver a casa tuvimos una despedida muy emotiva donde cada integrante del retiro compartió qué fue lo más se transformó en ellos. Y las palabras de Aislinn Derbez nos hizo a todos soltar lagrimitas” Aislinn Derbez

Aislinn Derbez reaparece en Instagram (Instagram/@aislinnderbez)

La actriz agradeció a quienes acudieron al retiro espiritual: “El agradecimiento más importante es para las más de 50 personas que le dieron el sí a vivir una transformación que les va a acompañar toda su vida”.

Vadhir Derbez -de 34 años de edad- acompañó a Aislinn Derbez a su retiro, confirmando que los Derbez están apoyando a la actriz en estos momentos.

Aislinn Derbez agradeció a quienes la acompañaron en su retiro espiritual (Instagram/@aislinnderbez)

Aislinn Derbez cierra el año con una reflexión tras la muerte de su madre

El pasado 24 de noviembre murió Gabriela Michel tras sufrir un infarto, según reveló Aislinn Derbez.

La actriz ha sido reservada sobre la muerte de su madre y reapareció en redes sociales para promocionar sus retiros espirituales.

Aislinn Derbez cerrará en 2025 con una reflexión tras la muerte de su madre y ha sacado sus emociones en los retiros que ella ofrece.

Hasta el momento, Aislinn Derbez no ha hablado de la muerte de Gabriela Michel en su podcast y ha seguido con sus actividades laborales.

La actriz se ha destacado por su espiritualidad y creencia en métodos medicinales no convencionales.

Aislinn Derbez ha recibido el apoyo de su familia y amigos, quienes le han mostrado su apoyo en redes sociales con mensajes de cariño.