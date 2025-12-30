Aislinn Derbez -de 39 años de edad- compartió un mensaje para su mamá en Instagram que conmovió a todos: “Te dejo ir con amor”.

Ha pasado un mes de la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, y la actriz rompió el silencio sobre su pérdida para cerrar el 2025.

Aislinn Derbez comparte mensaje de para su mamá en Instagram

A un día de que termine el 2025, Aislinn Derbez compartió una conmovedora despedida para Gabriela Michel.

La actriz inició por mencionar que algún día hablará de cómo fue su relación con su madre, la cual describía como complicada.

Aislinn Derbez y Gabriela Michel (Instagram/@aislinnderbez)

“Tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento”, escribió Aislinn Derbez en Instagram junto a fotos de su infancia y de cuando Gabriela Michel era joven.

“Sin duda la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy” Aislinn Derbez

Aislinn Derbez expresó que su relación con Gabriela Michel le enseñó a reconstruirse y eso la ayudó a convertirse en la mujer que es ahora.

La actriz describió el vínculo con su madre como una “relación imperfecta” que le enseñó a sostenerse.

Aislinn Derbez agradeció a su madre por enseñarle a enfrentarse a la vida

El mensaje de Aislinn Derbez continuó mencionando que Gabriela Michel le enseñó a que el “mundo no es como se sueña”.

“Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aun así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección” Aislinn Derbez

Aislinn Derbez mencionó que tras la muerte de Gabriela Michel, ella está tranquila y agradeció “por lo que fue” y por todo, incluso la caótica relación que vivió con su madre.

La actriz despidió a su madre con “amor y perdón” y deseó que la siguiente vida de Gabriela Michel fuera más tranquila.

“Deseo que tu siguiente vida sea más suave, menos caótica y sobre todo más amorosa contigo misma. Que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando” Aislinn Derbez

Aislinn Derbez cerró su conmovedor mensaje para su madre con un: “Te amo por siempre, mamá”.