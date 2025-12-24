Aislinn Derbez -de 39 años de edad- compartió los momentos más complicados de su 2025 con fotografías del funeral de su mamá en un mensaje de cierre de año.

Los últimos meses han sido complicados para Aislinn Derbez, quien compartió un mensaje en Instagram para despedir el 2025.

Aislinn Derbez comparte fotos del funeral de su mamá

Gabriela Michel murió el 24 de noviembre y fue de los momentos más complicados para Aislinn Derbez.

La actriz compartió una reflexión sobre su año en Instagram y las situaciones que ha tenido que digerir.

“Este último mes fue como un año entero en 30 días (...) En lo personal muchas cosas difíciles de digerir la muerte de mi madre, una remodelación y mudanzas, un retiro muy bello de La Magia del Caos” Aislinn Derbez

Aislinn Derbez comparte fotos del funeral de su mamá (Instagram/@aislinnderbez)

En las imágenes que compartió Aislinn Derbez se ve una iglesia con nochebuenas y otra foto muestra el ataúd de Gabriela Michel.

Aislinn Derbez reveló que la muerte de su madre ha sido lo más duro de su año, durante el que se sumaron mudanzas, remodelación, una cirugía y un retiro espiritual.

La actriz también se enfrentó a retos de trabajo y otras situaciones personales que la rebasaron.

“Un torbellino de esos que desconciertan y duelen, pero que te expanden de formas irreversibles “, escribió Aislinn Derbez en su cuenta de Instagram.

Aislinn Derbez agradece a su familia y “tribu” por apoyarla

A pesar de las críticas a la familia Derbez por no manifestarse tras la muerte de Gabriela Michel, Aislinn Derbez reiteró que tiene el apoyo de todos.

La actriz agradeció a quienes han estado a su lado en los momentos más complicados del 2025.

“Y si algo tengo claro hoy es que, el crecimiento, la belleza y el enorme potencial que vienen después del caos, no aparecen solos. Surgen gracias a la tribu que acompaña, la conexión con uno mismo y con lo divino y a las herramientas que nos sostienen cuando una ya no puede sola” Aislinn Derbez

Aislinn Derbez agradeció a su ‘tribu’ que la acompaña, lo cual ha ayudado a tener una conexión con el caos.

Por último, la actriz agradeció a su hermano Vadhir Derbez por bailar con ella y acompañarla en todo momento.

“Y sé que para muchos de ustedes este año también ha sido muy intenso y complejo“, reflexionó Aislinn Derbez sobre este 2025, el cual le trajo experiencias complicadas.