Las nuevas críticas que Aleks Syntek de 58 años de edad, dio sobre el reguetón durante su concierto en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, lo hicieron acreedor a una beca completa en la Universidad del Perreo.

Gracias a esta beca que la Universidad del Perreo de Wisin dio a Aleks Syntek tras polémica por sus palabras en el concierto del Grito de Independencia, tendrá acceso a VIP a la biblioteca de bajos y 808s, laboratorio especial y el poder cursar materias de perreo intenso.

Aleks Syntek es becado por la Universidad del Perreo

Nuevamente Aleks Syntek entró en polémica sobre su postura al reguetón, pero esta ocasión sus palabras llegaron hasta la junta directiva de la Universidad del Perreo por lo que decidieron darle una beca completa al músico.

A través de un comunicado, la Universidad del Perreo fundada por Wisin, dio a conocer que Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre de Aleks Syntek, obtuvo una beca completa.

“El Comité de Admisiones ha resuelto otorgarle una Beca Completa para cursar estudios en la Universidad del Perreo”. Comunicado de la Universidad del Perreo.

Asimismo, se dio a conocer que esto le brinda a Aleks Syntek “acceso a todas las cátedras” y un lugar reservado “en primera fila para la clase magistral del semestre”.

Por otra parte, también se menciona que gracias a esta beca completa, el cantante tiene acceso al Laboratorio de Flow y Ritmo, así como acceso VIP a la biblioteca de bajos y 808s, ritmo usado regularmente para las canciones de reguetón.

Sumado a ello, Aleks Syntek tendrá oportunidad de cursar las materias de Perreo Intenso I, II y III.

Universidad del Perreo da beca a Aleks Syntek. (@universidaddelperreooficial)

Aunque la Universidad del Perreo etiquetó directamente al cantante, este no ha respondido. Y es que en su última aparición que tuvo, Aleks Syntek decidió dar respuesta a su polémica.

Wisin reforzó la Universidad del Perreo con la polémica de Aleks Syntek

La beca completa de Aleks Syntek por la Universidad del Perreo viene desde el marketing que Wisin creó para promocionar su disco que lleva ese mismo nombre y que se estrenó en septiembre de 2026.

Ahora, Wisin usa las críticas de Syntek hacia el reguetón para hacerlo merecedor de estudiar y conocer sobre este género musical directo en la primera Universidad del Perreo.