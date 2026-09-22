Aleks Syntek le pide perdón a México tras arremeter contra el público durante un concierto y busca hacer las paces con el reguetón.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Aleks Syntek admitió que su comportamiento no fue el adecuado durante su concierto del pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

A pesar de que pidió disculpas, Aleks Syntek hizo un en vivo donde volvió arremeter contra el público y cambió de opinión sobre que “no cantaría reguetón”.

Aleks Syntek pide perdón a México y busca hacer las paces con el reguetón

Aleks Syntek reveló que la polémica por su concierto en CDMX, comenzó cuando un grupo de sujetos arrojó elotes y cervezas a los asistentes de su presentación el 15 de septiembre.

El cantante admite que no supo reaccionar ante una crisis y su respuesta fue la incorrecta: “Me bajé del lugar para ponerlos en su lugar, eso estuvo pésimo”.

“Yo creo que a cualquiera le puede pasar un momento de crisis, nunca me había pasado algo así tan extremo” Aleks Syntek

Aleks Syntek, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Aleks Syntek exhortó al público a aprender a perdonar, por lo que se disculpó con México.

“Yo quisiera pedirle el perdón a México y a las autoridades, y al 15 de septiembre, que la regué. Estoy muy apenado, porque la regué” Aleks Syntek

Aleks Syntek quiere colaborar con algún reguetonero y después cambió de opinión

La reflexión de Aleks Syntek por su comportamiento continuó y aseguró que Dani Flow le había enseñado una valiosa lección: la de perdonar.

Es por eso que Aleks Syntek expresó su deseo de colaborar con algún reguetonero y colocarle un “toque” de pop al género.

“En el juego de la música no hay enemigos, la música es para que conciliemos (…) yo quisiera que me dieran chance de invitar a algún reguetonero que quisiera hacer un pop conmigo” Aleks Syntek

Aleks Syntek insiste en que el reguetón dejó “sin trabajo” a algunos cantantes y por eso estaba tan enojado con el género.

A pesar de que deseó lo mejor a sus colegas y se disculpó, horas después hizo un en vivo donde volvió arremeter contra el público y los periodistas.

El cantante cambió de opinión y dejó claro que no haría reguetón ni corridos, por lo que seguiría con el pop y sin ayuda de las redes sociales.