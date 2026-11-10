Hubo pleito en el funeral de la actriz María Alicia Delgado, quien murió el 4 de noviembre de 2026, por un cáncer de páncreas que le hizo metástasis, pero proceso por el que estuvo acompañada de Yodi Marcos, ex de Carlos Bonavides.

Según la fuente, el problema en el funeral de María Alicia Delgado surgió cuando una sobrina de la actriz le reclamó a Yodi Marcos por insistir a Rafael Delgado, que diera una entrevista a la prensa.

Funeral de María Alicia Delgado tuvo una pelea entre Yodi Marcos y la familia de la actriz

La muerte de María Alicia Delgado no solo dejó ver lo querida que era en el medio artístico, sino también la cercanía que tuvo con Yodi Marcos y Carlos Bonavides en ausencia de su familia con quiénes, aseguran, no tenía comunicación.

Sin embargo, según un relato de TVNotas, la familia de la actriz sí asistió a su funeral realizado en la CDMX aunque enfrentándose a una Yodi Marcos cercana a María Alicia Delgado y organizadora del velorio.

María Alicia Delgado, actriz. (Agencia México)

Fue ahí que existió un pleito tras una misa de cuerpo presente que se le realizó, en donde una sobrina de la actriz cuestionó a Yodi Marcos por permitir el acceso a la prensa al funeral y además insistirle al hijo de María Alicia Delgado para que dijera unas palabras a los medios.

Y es que el pleito comenzó porque Rafael Delgado, hijo de María Alicia Delgado, fue cuestionado por la prensa, pero pidió espacio y dijo que no deseaba declarar nada.

Sin embargo, la fuente asegura que antes de que el cuerpo de la actriz fuera retirado, Yodi Marcos le insistió a Rafael Delgado para que dijera algo a los medios, sugerencia que aceptó, aunque fue ahí que la familiar de la comediante reclamó.

Yodi Marcos reclamó a la familia de María Alicia Delgado por no estar presente; cuidará de Rafael Delgado

En el disimulado, pero notable pleito en el funeral, Yodi Marcos reclamó a la sobrina de María Alicia Delgado por no estar presente en su vida, lo que fue justificado con la distancia entre Monterrey y CDMX que imposibilitaba las visitas.

Los comentarios de Marcos fueron encaminados a que ella, sin ser su familiar, fue quien la llevó al doctor ante sus malestares y quien la acompañó luego de que le informaron que tenía cáncer de páncreas.

Por otra parte, la ex de Carlos Bonavides, mencionó que María Alicia Delgado le pidió que cuidara a su hijo Rafael Delgado, situación que aceptó y dijo, cumplirá no solo en presencia sino en cerciorarse que sí le den la herencia cómo la actriz deseó.