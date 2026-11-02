El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, siendo el inicio formalmente de la temporada de fin de año, así como de las promociones que acarrea esta época.
Si eres de los que cada año esperan las promociones y descuentos, a continuación te daremos una lista con todas las tiendas y comercios participantes en El Buen Fin 2026.
Tiendas y comercios participantes de El Buen Fin 2026
Estos son todas las tiendas y comercios participantes de El Buen Fin 2026, de los que se tiene registro hasta el momento.
- Liverpool
- Sears
- Suburbia
- El Palacio de Hierro
- Coppel
- Sanborns
- Del Sol
- El Nuevo Mundo
- Hemsa
- Abercrombie & Fitch
- Hollister
- Flexi
- Walmart
- Bodega Aurrerá
- Chedraui
- La Comer
- Soriana
- Sam’s Club
- Costco
- OXXO
- Amazon México
- Mercado Libre
- AliExpress
- Plaza de la Tecnología
- A-Móvil
- Banco Azteca
- Inbursa
- BBVA
- BYD
- Nissan
- Chevrolet
- Volkswagen
- Honda
- Hyundai
- BDS Motos
- Calorex
- Calzakinds
- Colchones América
- Atlas del Descanso
- Acuario Imbursa
- Centro Deportivo Coyoacán
- Access Fiesta Rewards
Recomiendan tener cuidado con tiendas y comercios durante El Buen Fin 2026
Algo que se ha recalcado de El Buen Fin 2026, es que no todas tiendas y comercios que anuncien promociones y ofertas necesariamente forman parte de esta iniciativa de manera oficial.
La herramienta principal para comprobar la participación formal en El Buen Fin 2026 es el sitio web elbuenfin.org, donde los usuarios pueden consultar el directorio por nombre o categoría.
De acuerdo con datos de la CONCANACO SERVYTUR, en 2025 participaron más de 215 mil negocios, pero solo cerca del 41% concluyó su registro oficial. Lo que significa que estos pudieron hacer publicidad engañosa.
Asimismo, se puede escanear el código QR colocado en los anuncios publicitarios de las sucursales para validar su estatus en tiempo real.
Las autoridades recomiendan a los compradores fijar un presupuesto, comparar precios antes del evento y consultar las políticas de devolución, plazos de entrega e intereses aplicables.