El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, siendo el inicio formalmente de la temporada de fin de año, así como de las promociones que acarrea esta época.

Si eres de los que cada año esperan las promociones y descuentos, a continuación te daremos una lista con todas las tiendas y comercios participantes en El Buen Fin 2026.

Tiendas y comercios participantes de El Buen Fin 2026

Estos son todas las tiendas y comercios participantes de El Buen Fin 2026, de los que se tiene registro hasta el momento.

Liverpool

Sears

Suburbia

El Palacio de Hierro

Coppel

Sanborns

Del Sol

El Nuevo Mundo

Hemsa

Abercrombie & Fitch

Hollister

Flexi

Walmart

Bodega Aurrerá

Chedraui

La Comer

Soriana

Sam’s Club

Costco

OXXO

Amazon México

Mercado Libre

AliExpress

Plaza de la Tecnología

A-Móvil

Banco Azteca

Inbursa

BBVA

BYD

Nissan

Chevrolet

Volkswagen

Honda

Hyundai

BDS Motos

Calorex

Calzakinds

Colchones América

Atlas del Descanso

Acuario Imbursa

Centro Deportivo Coyoacán

Access Fiesta Rewards

El Buen Fin (Rogelio Morales Ponce)

Recomiendan tener cuidado con tiendas y comercios durante El Buen Fin 2026

Algo que se ha recalcado de El Buen Fin 2026, es que no todas tiendas y comercios que anuncien promociones y ofertas necesariamente forman parte de esta iniciativa de manera oficial.

La herramienta principal para comprobar la participación formal en El Buen Fin 2026 es el sitio web elbuenfin.org, donde los usuarios pueden consultar el directorio por nombre o categoría.

De acuerdo con datos de la CONCANACO SERVYTUR, en 2025 participaron más de 215 mil negocios, pero solo cerca del 41% concluyó su registro oficial. Lo que significa que estos pudieron hacer publicidad engañosa.

Asimismo, se puede escanear el código QR colocado en los anuncios publicitarios de las sucursales para validar su estatus en tiempo real.

Las autoridades recomiendan a los compradores fijar un presupuesto, comparar precios antes del evento y consultar las políticas de devolución, plazos de entrega e intereses aplicables.