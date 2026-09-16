Aleks Syntek es abucheado durante su presentación del 15 de septiembre en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por el Grito de Independencia, tras dar un discurso en vez de cantar.

Luego de que en varias ocasiones Aleks Syntek interrumpió su presentación para dar varios mensajes, donde criticó los gustos musicales, envió mensajes de superación y hasta regañó a sus fans, pues al parecer se le olvidó que era concierto y no stand-up.

No es la primera vez que Aleks Syntek protagonizó un momento como el Grito de Independencia, anteriormente durante su presentación en la Feria Nacional de Zacatecas a inicios de septiembre 2026, fue criticado en redes sociales por pausar su show para regañar a sus fans y lanzar un discurso en contra del reguetón.

Abuchean a Aleks Syntek por dar un discurso; se enoja tras petición de canción que no era suya

Una vez más Aleks Syntek ha sido criticado y abucheado por dar un discurso en vez de cantar en Grito de Independencia desde la Benito Juárez.

Al parecer, según testimonios, Aleks Syntek se molestó, luego de que un asistente al Grito de Independencia en la Alcaldía Benito Juárez le pidió cantar un tema que no era de su autoría.

Por lo que Aleks Syntek reaccionó de manera tajante y pidió o más bien exigió, que solo pidiera canciones de su propio repertorio, pues solo su música iba a tocar.

Asimismo, acusaron a Aleks Syntek de interrumpir el show en múltiples veces, para criticar a la industria musical otra vez, así como dejar en claro sus 35 años de carrera por milésima vez.