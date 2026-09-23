Aleks Syntek pospuso el concierto programado para el 25 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, tras una semana marcada por polémicas alrededor del cantante.

El anuncio señala que los boletos digitales podrán enviarse por correo electrónico para solicitar el reembolso correspondiente, mientras organizadores preparan información sobre una nueva fecha.

El cantante también mantiene, por ahora, las presentaciones anunciadas en Querétaro, Uruapan, León y San Luis Potosí durante las próximas semanas, según su cuenta oficial.

Aleks Syntek pospone concierto en Tlalnepantla (Gran Recinto)

¿Qué se sabe de la polémica de Aleks Syntek y sus próximos conciertos?

La organización informó que el concierto de Aleks Syntek en Tlalnepantla fue pospuesto por causas ajenas al artista, al recinto y a los organizadores, sin precisar cuándo será reprogramado.

Los asistentes que adquirieron boletos digitales deberán enviarlos a la dirección de correo indicada en el comunicado para iniciar el proceso correspondiente de reembolso.

El anuncio ocurrió después de la presentación del 15 de septiembre en Benito Juárez, donde Syntek protagonizó varios momentos que generaron críticas entre usuarios de redes.

Aleks Syntek (@syntekoficial / instagram )

Durante ese espectáculo circularon videos en redes sociales donde el cantante increpó a asistentes por no conocer sus canciones y por las críticas recibidas durante aquella noche.

Días después, Syntek realizó una transmisión en directo desde Instagram, en la que continuó con declaraciones relacionadas con lo ocurrido durante aquella presentación.

En paralelo, su cuenta oficial informó que siguen programados los conciertos del 26 de septiembre en Querétaro y del 3 de octubre en Uruapan .

También aparecen en agenda las fechas del 9 de octubre en León y del 10 de octubre en San Luis Potosí, aunque los recintos no han informado cambios.