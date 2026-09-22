Paola Rojas perdonó a Aleks Syntek luego de que él la buscó para pedirle disculpas por sus comentarios ofensivos con los que revivió la polémica con Zague.

Durante su programa televisivo, Paola Rojas confirmó que daba por concluido el tema con Aleks Syntek y ya no hablaría más del tema.

“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también de corazón lo perdoné y doy el tema por concluido” Paola Rojas

Anteriormente, Paola Rojas había hecho un llamado a sus seguidores para evitar ataques y mensajes de odio contra Aleks Syntek, priorizando la paz y la madurez.

Paola Rojas perdona a Aleks Syntek y da por terminada la polémica

Paola Rojas reaccionó de manera conciliadora y diplomática ante la disculpa ofrecida por Aleks Syntek, luego de que revivió un escándalo privado de la periodista y su exesposo, Zague.

La periodista reveló que tras la polémica generada el cantante la buscó de forma privada para disculparse y afirmó que ella lo perdonó “de corazón”.

Paola Rojas mencionó que Aleks Syntek reconoció haberse equivocado y reflexionó que “es de humanos equivocarse”, decidiendo no prolongar el enfrentamiento.

“Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse y se acabó” Paola Rojas

Dio el tema por concluido expresando que le daba “la vuelta a la página” y que estaba “todo bien con Aleks Syntek”.

“Le doy la vuelta a la página y todo bien con Aleks Syntek” Paola Rojas

De esta manera Paola Rojas dio por concluido la polémica con Aleks Syntek y no se referiría más al tema.

“Así que, bueno, pues hasta ahí el asunto. Gracias. Hasta mañana” Paola Rojas

¿Cómo inició la polémica entre Paola Rojas y Aleks Syntek que involucró a Zague?

El conflicto entre ambos se originó a raíz de una transmisión en vivo que Aleks Syntek realizó en sus redes sociales, posterior a las críticas que recibió tras un concierto en la alcaldía Benito Juárez y sus polémicas opiniones sobre el reguetón.

Durante dicha transmisión, el cantante hizo alusiones al exfutbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’ y al video íntimo filtrado en 2018.

En sus declaraciones, Syntek involucró directamente a la periodista afirmando que “Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”.

Al traer de vuelta a la conversación pública un episodio personal que afectó a su familia, Paola Rojas respondió el 21 de septiembre en su programa De pisa y corre.

La comunicadora expresó su desacuerdo y le puso un límite claro al cantante manifestando: “Conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado” y pidiéndole no revivir un hecho privado doloroso.

Tras las críticas que recibió Aleks Syntek, Paola Rojas realizó un llamado explícito a sus seguidores y al público para frenar los ataques en redes sociales contra el cantante.

Solicitó de manera puntual que las manifestaciones de apoyo hacia ella no se tradujeran en agresiones hacia el músico ni hacia ninguna otra persona.

“Lo último que necesitamos es más odio. Mi propuesta es construir paz y en eso pongo mi voz, mi comunicación y mi periodismo” Paola Rojas