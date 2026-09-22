Gala Montes sorprendió al manifestar su apoyo a Aleks Syntek tras la polémica que rodeó al cantante luego de su presentación en la alcaldía Benito Juárez.

“Te entiendo y estoy hasta celosa de ti porque me estás robado la atención de la gente, pero yo sí te entiendo” Gala Montes

En un video compartido en Instagram, la actriz confesó estar “celosa” porque Aleks Syntek le quitó la atención mediática, aunque le pidió que no abandonara México y destacó su admiración por él.

Aleks Syntek, por su parte, se disculpó públicamente con Paola Rojas, Dani Flow y el público, mientras prepara nueva música en colaboración con Moncho Chavea.

Gala Montes envía inesperado mensaje a Aleks Syntek

Aleks Syntek se volvió viral tras su presentación en la alcaldía Benito Juárez el pasado 15 de septiembre y Gala Montes le manifestó su apoyo en un video que compartió en Instagram.

“Yo no sé qué pedo con Aleks Syntek, pero yo lo amo, lo entiendo” Gala Montes

Gala Montes asegura que entiende la reacción de Aleks Syntek y está celosa porque le quitó la atención de las personas.

Gala Montes se siente celosa de Aleks Syntek porque le quitó la atención de las personas (Instagram/@galamontes)

La actriz expresó su admiración por Aleks Syntek y le pidió que no se mudara de México, pues había personas que lo querían.

“No te vayas a Inglaterra, sí te queremos en México” Gala Montes

Recientemente, Gala Montes llamó la atención tras entrar y salir inesperadamente de La Casa de los Famosos México y hacer en vivos donde arremetió contra diversas personas.

Es por eso que la también cantante siente empatía por Aleks Syntek y desea que continúe con su carrera artística.

Aleks Syntek se disculpa con todos tras sus declaraciones en redes sociales

Días después de su concierto en la alcaldía Benito Juárez, Aleks Syntek se disculpó con México y el público.

Posteriormente habló de Paola Rojas y su exesposo, por lo que la periodista le pidió que no la involucrara en sus declaraciones.

Al final Aleks Syntek se disculpó con Paola Rojas, quien aceptó y pidió que ya no se hablara del tema.

Aleks Syntek hizo las paces con el reguetón y lanzará una canción llamada ‘Masepum’, la cual es una colaboración con el reguetonero Moncho Chavea.

Por último, Aleks Syntek reconoció el trabajo musical de Dani Flow y lo llamó genio en sus historias de Instagram: “Eres un genio pinche Dani”.