Aleks Syntek volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales tras responder a la ola de críticas generada por su concierto en la alcaldía Benito Juárez.

“Pero la luz ya viene y los justos serán recompensados”. Aleks Syntek, cantante.

Luego de que fragmentos del evento se viralizaran por los discursos que ofreció durante su presentación, el cantante de 56 años de edad compartió un mensaje con referencias bíblicas y reflexiones sobre la justicia, asegurando que “el tiempo me dará la razón”.

Sus publicaciones alimentaron nuevamente el debate entre seguidores y detractores del músico mexicano.

Aleks Syntek reacciona a su funa tras concierto en Benito Juárez, CDMX. (@syntekoficial )

Aleks Syntek manda mensaje bíblico tras polémica por su concierto en la Benito Juárez

Las palabras que Aleks Syntek decidió dar en su concierto en Benito Juárez, CDMX, por el Día de la Independencia, lo llevaron a las críticas y viralización internacional por las múltiples quejas que existieron por la cátedra no pedida que el músico dio al público.

Ante ello, el cantante reaccionó con un post en Instagram Stories en donde colocó una imagen de la bandera de México en blanco y negro y diversos textos, entre ellos un pasaje bíblico.

Syntek acusó que hay “periodistas” que ocultan la verdad, que están “monetizando con mentiras”, llevando a la industria del entretenimiento por el camino del mal.

Asimismo, señaló la violencia que existe hacia niños, abuelos, embarazadas y personas con discapacidad solo por ser “bellacos”.

Sin embargo, en un texto resaltado por el color, habló del pasaje bíblico clamando que vendrá la justicia acompañada de luz.

Aleks Syntek jura que el tiempo le dará la razón tras polémica en Benito Juárez

Entre las múltiples historias de Instagram que Aleks Syntek subió, el cantante también pidió calma, asegurando que en cuestión de tiempo pasará “el ruido y la tormenta”.

Asimismo, aseguró que al final “el tiempo me dará la razón”, apostando que esto será solo temporal.