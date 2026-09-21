Paola Rojas respondió públicamente a Aleks Syntek después de que el cantante la mencionara durante una transmisión en vivo y retomara el polémico episodio que protagonizó junto a su entonces pareja, Luis Roberto Alves “Zague”, en 2018.

“Yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no te metas y que no traigas de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”. Paola Rojas

Paola Rojas aprovechó el final de su programa De pisa y corre para dirigirse directamente a Aleks Syntek y pedirle que no vuelva a involucrarla en un asunto personal que, según señaló, ya causó suficiente daño a su familia.

Paola Rojas pide a Aleks Syntek no meterse con ella

Paola Rojas aseguró que siempre ha respetado a Aleks Syntek y reconoció su trayectoria como músico, por lo que lamentó la situación que actualmente enfrenta el cantante tras sus recientes polémicas.

Sin embargo, Paola Rojas fue contundente al establecer un límite y pedirle que no reviva nuevamente aquel episodio familiar que vivió con Zague.

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Paola Rojas y Zague?

Durante un en vivo, Aleks Syntek mencionó a distintas figuras mientras improvisaba comentarios sobre su propia polémica. En ese contexto hizo referencia a Zague y posteriormente señaló a Paola Rojas, relacionándola con el escándalo de 2018.

La situación de Aleks Syntek provocó la respuesta de la periodista, quien concluyó su mensaje con una petición directa al cantante: