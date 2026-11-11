Belinda compartió una historia en sus redes sociales con una canción y un mensaje sobre amistades falsas, luego de que Renata Notni fuera vista recientemente junto a Gonzalo Hevia Baillères.
Belinda llamó la atención en redes sociales después de que circularan imágenes de Renata Notni junto a Gonzalo Hevia Baillères, empresario con quien anteriormente fue relacionada sentimentalmente.
La cantante publicó en Instagram la canción “Ese hombre no se toca” y la frase “Unfollow a las amistades falsas”, interpretadas por usuarios como una posible indirecta para Renata Notni.
Belinda deja de seguir a Renata Notni tras imágebes con Gonzalo Hevia Baillères
Aunque la publicación despertó comentarios sobre una posible reacción al nuevo vínculo, ni Belinda ni Renata Notni ni Gonzalo Hevia Baillères han explicado públicamente el mensaje.
Las fotografías que originaron las especulaciones mostraban a Notni y Hevia Baillères juntos, tomados de la mano y realizando compras en West Hollywood, Estados Unidos.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental, por lo que el supuesto romance permanece sin una declaración oficial de sus protagonistas.
Sin embargo, Balinda cumplió con su parte y Renata Notni ya no figura entre sis “seguidos” de Instagram.
Nota en desarrollo. En breve más información...