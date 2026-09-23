Las redes sociales se vieron sorprendidas recientemente cuando el cantautor Aleks Syntek publicó una imagen donde se aprecia presuntamente calvo y sin estar usando un peluquín.

Usuarios manifestaron que esta sería una fotografía real del propio Aleks Syntek; sin embargo, otros tantos no descartan la posibilidad de que se trate de una imagen generada por Inteligencia Artificial.

Sorprende imagen de Aleks Syntek calvo (Especial)

Aleks Syntek publica y elimina una foto calvo; cuestionan veracidad de la imagen

En primera instancia, el propio Aleks Syntek publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía donde se apreciaba calvo y sin el uso aparente de un peluquín.

No obstante, dicha imagen fue eliminada apenas a los pocos minutos por el músico, pero reactivada posteriormente en su perfil de TikTok.

Syntek se mostró sin cabello en la parte superior de la cabeza sosteniendo una pieza capilar y acompañada de un mensaje dirigido a la audiencia: “Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz”.

Esta acción provocó un intenso debate, dividiendo a los usuarios entre quienes especulaban sobre el uso de IA, de posibles filtros de broma y entre quienes señalan que la acción es una respuesta espontánea a las críticas.

Sorprende imagen de Aleks Syntek calvo (Especial)

Aunque Syntek reconoció en 2014 haberse sometido a un injerto capilar por problemas de alopecia, hasta el momento no ha detallado si la imagen responde a su rutina diaria o a una réplica sarcástica ante los señalamientos del público.

Y es que la conmoción por la apariencia del cantautor mexicano no ocurre de forma aislada, sino en un periodo en donde se encuentra en el “ojo del huracán”.

Aunque la difusión en sus cuentas verificadas descartó un hackeo de terceros, la ausencia de una aclaración por parte del músico ha mantenido abierta la duda sobre la autenticidad técnica del retrato.