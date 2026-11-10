Till Lindemann, vocalista de Rammstein ha confirmado concierto en la CDMX con fecha única en el Pepsi Center WTC.

Concierto de Till Lindemann en el Pepsi Center WTC que forma parte de su World Tour 2027 y que lo traerá el próximo viernes 30 de abril a la CDMX

Además la gira de Till Lindemann contempla varias fechas más para verlo en concierto en Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

Till Lindemann confirma concierto en CDMX: fecha y boletos para Pepsi Center WTC (Till Lindemann)

Boletos para ver a Till Lindemann en concierto en Pepsi Center WTC

La preventa de boletos para la gira World Tour 2027 de Till Lindemann con concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX se tiene programada para el miércoles 11 de noviembre 2026 a las 10:00 am en hora local.

Mientras que la venta general será el viernes 13 de noviembre 2026 a las 10:00 de la mañana, sin embargo, deberás estar atento, pues aún se desconoce que boletera será, se dice Ticketmaster, pero aún no hay anuncio de Ocesa.

Por su parte, el precio de boletos para el concierto de Till Lindemann en el Pepsi Center WTC no se han revelado, sin embargo, las localidades serían en VIP, General de pie y Sección C; te estaremos actualizando los detalles en cuento se revelen