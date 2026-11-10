FC Juárez vs Chivas se miden en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Juárez vs Chivas: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez 1-1 Chivas es el pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: <b>FC Juárez 1-1 Chivas</b>
FC Juárez vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Chivas, en la ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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FC Juárez vs Chivas: A qué hora y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
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FC Juárez
- Portera: Emily Alvarado
- Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Nataly Roque y Meghan Cavanaugh
- Mediocampistas: Miriam Castillo, Amanda Pérez, Noemí Granados y Bianca Mora
- Delanteras: Karime Abud y Miah Zuazu
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal
- Mediocampistas: Eva González, Yamile Franco y Carolina Jaramillo
- Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Jasmine Casarez
FC Juárez vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez vs Chivas chocan en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Martes 10 de noviembre a las 21 horas, por FOX One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Chivas
- Fase: Ida | Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 10 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Tubi