Aleks Syntek anuncia el lanzamiento de su canción de reguetón Masepum, una colaboración con el músico Moncho Chavea, por lo que creen que sus críticas al género eran para promocionarla.

El pasado 15 de septiembre, Aleks Syntek se volvió tendencia por arremeter contra el público y el reguetón en medio de un concierto gratuito en la alcaldía Benito Juárez.

Un día antes de este escándalo, Aleks Syntek anunció el lanzamiento de Masepum, por lo que estaría aprovechando la atención mediática para promocionar su nueva canción.

Aleks Syntek anuncia canción de reguetón con Moncho Chavea

Aleks Syntek aprovechó que es viral en redes sociales tras sus polémicas declaraciones y promociona Masepum, su nueva canción que combina reguetón y pop.

Esta canción es una colaboración con el reguetonero español Moncho Chavea, la cual se estrenará el próximo 24 de septiembre en plataformas digitales.

Aleks Syntek compartió los primeros avances del video musical donde se ve a bailarines de urbano con un sonido típico del reguetón.

Hay quienes creen que Aleks Syntek provocó su actual polémica con la intención de promocionar su nueva canción.

¿Se contradice? Aleks Syntek dijo que nunca cantaría reguetón

Aleks Syntek compartió en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante que quería colaborar con un reguetonero, ya que la música era para unir a las personas.

Horas después, Aleks Syntek hizo un en vivo donde aseguró que nunca cantaría reguetón o corridos, ya que eso estaba cambiando radicalmente la música en México.

Al final, Aleks Syntek terminó promocionando su primera canción reguetonera y las críticas no se hicieron esperar.

Hay quienes creen que Aleks Syntek es incongruente, ya que al final terminó cantando reguetón.

Mientras que sus fans creen que su cambio podría beneficiar su música y alejarlo de los escándalos.