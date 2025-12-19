La segunda finalista de Miss Universo 2019, Sofía Aragón, hizo una denuncia por las amenazas de muerte que comenzó a recibir y aclaró que sus comentarios no iban dirigidos a Fátima Bosch.

Y es que Sofía Aragón cuestionó algunos aspectos de la organización, tales como los recientes escándalos de corrupción de sus dueños y presunto fraude por la coronación de la mexicana.

Sofía Aragón vive con miedo por amenazas de muerte

De acuerdo con las recientes declaraciones de Sofía Aragón, la reina de belleza tuvo que modificar su rutina diaria, además de que procura ya no salir tanto a la calle.

Esto debido al miedo que siente de que alguien cumpla las amenazas que le han dejado en redes sociales: "nunca sabes quién te va a cumplir la promesa de dejarte bajo tierra y de embolsarte”, reveló.

Sofía Aragón (@sofaragon / Instagram )

Las amenazas de muerte contra Sofía Aragón comenzaron justo después de que compartiera un video en redes criticando la organización.

De acuerdo con sus opiniones emitidas, Miss Universo ya no está en el punto de grandeza donde solía posicionarse a nivel mundial.

Y es que para ella la organización ya no esa plataforma “de amor, de glamour, de belleza, de mujeres que dan ejemplo”.

Fueron estas palabras las que enojaron a muchos usuarios en redes, pues se interpretó que se refería a la actual Miss Universo, Fátima Bosch.

Sin embargo, Aragón dejó en claro que no hablaba a la tabasqueña , sino a toda la organización como tal.

Esto después de que Miss Universo se viera rodeado de escándalos que se alejan de la imagen que representaban años atrás.

Sofía Aragón lamentó estar siendo atacada injustamente por el hecho de haber emitido una opinión crítica.

Finalmente consideró que la marca no debería estar vinculada a las controversias de sus dueños y participantes.

Destacando que la única forma en la que Fátima Bosch debería renunciar a la corona es si se de muestra que hubo fraude.