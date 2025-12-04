Desde Miss Universo México lanzaron un comunicado para aclarar cuál fue la relación laboral que sostuvieron con Rodrigo Goytortua en su momento.

Este último, desde la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, señaló irregularidades dentro de la organización y un mal manejo por parte del dueño Raúl Rocha Cantú.

Miss Universo México se desentiende de Rodrigo Goytortua y niega puesto de CEO

En múltiples entrevistas, Rodrigo Goytortua se ha presentado como exCEO de Miss Universo.

Motivo por el que sus declaraciones tuvieron tanto impacto en medio de las polémicas que atraviesa la organización, por las respectivas investigaciones contra sus dueños.

Rodrigo Goytortua (Apatayana Marketing Agency)

De acuerdo con el comunicado de Miss Universo México, Rodrigo Goytortua nunca ocupó el cargo de CEO como ha asegurado en múltiples medios de comunicación.

En un segundo punto se aclara que Goytortua estuvo trabajando para la organización como proveedor externo de agosto a diciembre de 2023.

Estas labores las realizaba por medio de su empresa Apatayana Sociedad de Responsabilidad Limitada de C.V.

Miss Universo México enfatizó que durante esta relación laboral, Rodrigo Goytortua jamás desempeñó funciones directivas dentro de la organización .

Finalmente, el escrito señala que desde Miss Universo México se reservan el derecho de emprender acciones legales.

Haciendo, a su vez, un llamado a medios de comunicación para no difundir información falsa o sin verificar.

Pues señalaron que desde hace años, Rodrigo Goytortua busca desprestigiar la imagen Miss Universo con este tipo de declaraciones.