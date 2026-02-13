El Carnaval de Mazatlán 2026 ha convocado a la Quema del Mal Humor a Nawat Itsaragrisil de 60 años de edad, por la forma en que “agredió verbalmente” a Fátima Bosch.
Lo ocurrido con Fátima Bosch de 25 años de edad, en Miss Universo 2025 sigue dando de qué hablar y ahora Nawat Itsaragrisil vuelve a ser mencionado en México porque simbólicamente será sometido a la hoguera.
Carnaval de Mazatlán hará quema simbólica de Nawat Itsaragrisil
La forma en que se expuso que Nawat Itsaragrisil “agredió verbalmente” a Fátima Bosch durante su preparación para Miss Universo 2026 en Tailandia, lo llevará a la ‘hoguera’ en Mazatlán, Sinaloa.
Del 12 al 17 de febrero se llevará a cabo el Carnaval de Mazatlán 2026 y dentro de la festividad la celebre Quema del Mal Humor donde la comunidad ha sentenciado a Nawat Itsaragrisil por su actuar con Fátima Bosch.
A través de volantes difundidos en redes sociales y que fueron repartidos en Mazatlán, este comunicado informa que el convocado para la ‘hoguera’ es Nawat Itsaragrisil.
“El Comité de los Bolcheviques” ha llamado a asistir al Carnaval de Mazatlán para la Quema del Mal Humor en un acto público -y simbólico- por la forma en que actuó con la hoy Miss Universo 2025.
Según el comunicado, Nawat Itsaragrisil es la “personificación” del “mal humor”, así como alguien “creído”, además de “pretencioso” y “arrogante”.
Asimismo, se menciona que lo ocurrido en Miss Universo 2025 fue muestra de que “las mujeres defenderse pueden”.
“¡Arde Nawat Itsaragrisil en esta hoguera! Representado a todo el mal, sin al mal humor y que se muera ¡Para que viva el Carnaval!”.Comunicado de El Comité de los Bolcheviques.
¿Cuándo será la quema de Nawat Itsaragrisil en el Carnaval de Mazatlán?
La Quema del Mal Humor 2026 que someterá a Nawat Itsaragrisil en el Carnaval de Mazatlán, se realizará el 14 de febrero.