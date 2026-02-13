El Carnaval de Mazatlán 2026 ha convocado a la Quema del Mal Humor a Nawat Itsaragrisil de 60 años de edad, por la forma en que “agredió verbalmente” a Fátima Bosch.

Lo ocurrido con Fátima Bosch de 25 años de edad, en Miss Universo 2025 sigue dando de qué hablar y ahora Nawat Itsaragrisil vuelve a ser mencionado en México porque simbólicamente será sometido a la hoguera.

Carnaval de Mazatlán hará quema simbólica de Nawat Itsaragrisil

La forma en que se expuso que Nawat Itsaragrisil “agredió verbalmente” a Fátima Bosch durante su preparación para Miss Universo 2026 en Tailandia, lo llevará a la ‘hoguera’ en Mazatlán, Sinaloa.

Del 12 al 17 de febrero se llevará a cabo el Carnaval de Mazatlán 2026 y dentro de la festividad la celebre Quema del Mal Humor donde la comunidad ha sentenciado a Nawat Itsaragrisil por su actuar con Fátima Bosch.

A través de volantes difundidos en redes sociales y que fueron repartidos en Mazatlán, este comunicado informa que el convocado para la ‘hoguera’ es Nawat Itsaragrisil.

“El Comité de los Bolcheviques” ha llamado a asistir al Carnaval de Mazatlán para la Quema del Mal Humor en un acto público -y simbólico- por la forma en que actuó con la hoy Miss Universo 2025.

Según el comunicado, Nawat Itsaragrisil es la “personificación” del “mal humor”, así como alguien “creído”, además de “pretencioso” y “arrogante”.

Asimismo, se menciona que lo ocurrido en Miss Universo 2025 fue muestra de que “las mujeres defenderse pueden”.

“¡Arde Nawat Itsaragrisil en esta hoguera! Representado a todo el mal, sin al mal humor y que se muera ¡Para que viva el Carnaval!”. Comunicado de El Comité de los Bolcheviques.

Carnaval de Mazatlán convoca a la quema simbólica de Nawat Itsaragrisil. (Especial)

¿Cuándo será la quema de Nawat Itsaragrisil en el Carnaval de Mazatlán?

La Quema del Mal Humor 2026 que someterá a Nawat Itsaragrisil en el Carnaval de Mazatlán, se realizará el 14 de febrero.